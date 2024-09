IBM SPSS Modeler est une solution de science des données et de machine learning (ML) de pointe, conçue pour aider les entreprises à accélérer la création de valeur en accélérant les tâches opérationnelles pour les data scientists. Les organisations du monde entier l’utilisent pour la préparation et la découverte de données, l’analyse prédictive, la gestion et le déploiement de modèles, et le ML pour monétiser les actifs de données.

IBM SPSS Modeler est également disponible dans IBM Cloud Pak for Data, une plateforme de données et d’IA conteneurisée qui vous permet de créer et d’exécuter des modèles prédictifs, dans n’importe quel cloud et sur site. IBM Cloud Pak for Data as a Service vous permet d’exécuter les flux Modeler sur le cloud public. Vous pouvez l’essayer gratuitement dès aujourd’hui, sans téléchargement.