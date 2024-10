Suivez ces cinq étapes pour intégrer efficacement l’IA à votre prochaine campagne marketing.

Étape 1 : fixez vos objectifs

La première étape de l’intégration de l’IA dans une campagne de marketing consiste à définir les objectifs et les attentes. Évaluez ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné dans les campagnes précédentes et décrivez comment vous espérez que l’IA pourra vous aider à améliorer vos résultats à l’avenir. Une fois les parties prenantes en phase avec les attentes, il sera plus facile de choisir une solution d’IA et de définir des indicateurs clés de performance (KPI) significatifs pour évaluer sa réussite.

Étape 2 : recrutez les bons talents

Les data scientists ou les ingénieurs spécialisés dans l’IA, le machine learning et l’apprentissage profond ne font généralement pas partie des équipes marketing, mais leur expertise est nécessaire à la réussite des initiatives de marketing basé sur l’IA. Pour remédier à ce problème, les organisations ont le choix : elles peuvent soit investir pour embaucher les data scientists et les ingénieurs dont elles ont besoin, soit s’adresser à un fournisseur tiers qui les aidera à former et à entretenir leur outil de marketing IA. Les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients, principalement en ce qui concerne le niveau d’investissement qu’une organisation est prête à faire.

Étape 3 : respectez les lois sur la confidentialité des données

L’un des plus grands défis auxquels sont confrontées les solutions de marketing basé sur l’IA est l’utilisation des données clients à des fins de formation et de mise en œuvre sans enfreindre les lois sur la protection de la vie privée. Tout au long de la formation, les organisations doivent trouver des moyens de préserver la sécurité et la confidentialité de leurs clients, sous peine de se voir infliger de lourdes amendes.

Étape 4 : testez la qualité des données

Le succès d’un outil de marketing IA dépend de l’exactitude et de la pertinence des données à partir desquelles il est formé. Les outils d’IA formés sur des données qui ne reflètent pas précisément les intentions des clients ne fourniront pas d’informations utiles sur le comportement des clients ou ne formuleront pas de recommandations stratégiques pertinentes. En privilégiant la qualité de leurs données, les entreprises peuvent s’assurer que leurs solutions d’IA les aideront à mieux atteindre les résultats qu’elles recherchent pour leurs programmes de marketing.

Étape 5 : choisissez la solution qui vous convient

Les organisations qui optent pour une solution d’IA ont le choix entre de nombreuses plateformes et capacités différentes. Si elles ont suivi attentivement les quatre premières étapes (définir leurs objectifs, recruter les bons talents et s’assurer de la qualité et de l’exactitude de leurs données), la dernière étape devrait être la plus simple : choisir l’outil qui leur convient.