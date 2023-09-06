Les données sont essentielles : élaborer une stratégie marketing efficace avec l'IA générative

L’IA générative alimente un nouveau monde de communications créatives et personnalisées, permettant aux équipes marketing d’offrir une plus grande personnalisation à l’échelle et de répondre aux attentes élevées des clients d’aujourd’hui. Le potentiel de ce nouvel outil puissant s’étend à l’ensemble du processus marketing de bout en bout, depuis les communications internes et la productivité jusqu’aux canaux de contact avec les clients et à l’assistance produits. Dans une enquête menée en mai 2023 par IBM et Momentive.ai (lien externe à ibm.com), 67 % des directeurs marketing ont déclaré qu’ils prévoyaient de mettre en œuvre l’IA générative au cours des 12 prochains mois et 86 % au cours des 24 prochains.
L’IA pour les entreprises peut, depuis longtemps, remplir plusieurs fonctions marketing : des échanges fluides sur n’importe quelle plateforme ou appareil, une réponse immédiate en cas de problème et une personnalisation basée sur la localisation et l’historique d’achats actuels. Mais les solutions d’IA générative peuvent offrir de nouvelles capacités aux équipes marketing en contact avec les clients pour offrir une meilleure personnalisation à l’échelle et améliorer les compétences et la performance des employés.
Les équipes marketing des entreprises peuvent tirer un avantage de l’IA générative, mais l’introduction de cette capacité nécessitera de nouvelles compétences et de nouveaux processus. Selon l’enquête d’IBM, lorsque les directeurs marketing ont été sondés sur ce qu’ils pensaient être les principaux défis de l’adoption de l’IA générative, ils ont énuméré trois préoccupations principales : la gestion de la complexité de la mise en œuvre, la construction du jeu de données et de la marque, ainsi que les risques liés à la propriété intellectuelle (PI).
Avec la bonne stratégie d’IA générative, les spécialistes du marketing peuvent atténuer ces problèmes. Le voyage commence par des données solides.
Comme toutes les implémentations d’IA, l’IA générative nécessite une attention particulière concernant l’approvisionnement et la maintenance des données sous-jacentes. L’adage informatique familier, « garbage in, garbage out », est toujours d’actualité : des données de haute qualité sont essentielles pour obtenir un résultat de haute qualité.
Si les données d’entraînement sont biaisées ou incomplètes, les modèles peuvent générer un contenu inexact.
Pour le marketing en particulier, l’IA générative peut aider au développement de contenu et au ciblage du public. La curation des données est essentielle, tout comme la mise en place de protections et la supervision pour traiter les biais et garantir la cohérence du ton de la marque et l’exactitude des informations sur les produits et les services.
Par exemple, une entreprise de vente au détail de vêtements peut utiliser l’IA générative pour personnaliser ses e-mails ou ses expériences en ligne adaptées à différents profils de clients. Les capacités avancées de l’IA générative pour le texte, les visuels et la vidéo ont le potentiel de créer une expérience plus personnalisée et engageante : il peut s’agir d’un modèle virtuel portant des tenues correspondant au type de morphologie du client, à ses choix en matière de mode et aux activités qui l’intéressent. L’outil d’IA générative peut également intégrer des facteurs externes comme la météo, les événements à venir ou la localisation de l’acheteur.
Mais que se passe-t-il si l’outil d’IA générative recommande au client d’acheter un maillot de bain en plein hiver ou une parka en plein été ? Comme les solutions d’IA générative sont entraînées sur de grandes quantités de données, elles ont la capacité d’extraire et d’interpréter les données existantes de manière incorrecte. Ainsi, cet outil a le potentiel de fournir des résultats inattendus.
Lorsqu’un modèle de fondation d’IA génère un contenu hors sujet ou incorrect, ce comportement est qualifié d’hallucination (lien externe à ibm.com). Pour atténuer ce scénario, les équipes doivent veiller à personnaliser leurs modèles avec des jeux de données exclusifs, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des données open source.
Pour que votre entreprise spécialisée dans le marketing puisse introduire des solutions d’IA générative efficaces, vous avez besoin d’une stratégie pour mettre en œuvre des modèles de fondation d’IA. Compte tenu du vaste environnement de données disponibles (externes et internes), il est essentiel de définir vos cas d’utilisation à l’avance pour l’approvisionnement et l’entraînement de vos modèles. Comprendre les avantages et les risques de chaque cas d’utilisation permet de créer un parcours étape par étape qui donne la priorité au processus d’entraînement du modèle.
Les spécialistes du marketing doivent également collaborer étroitement avec l’équipe informatique pour s’aligner sur l’architecture des données nécessaire à la construction et au déploiement sécurisés des modèles de fondation, tout en respectant les protections nécessaires pour la propriété intellectuelle et les données confidentielles. Les mesures de protection appropriées en matière d’utilisation vous aideront à surveiller et à protéger votre adresse IP et l’intégrité de votre marque.
Une fois les données d’IA générative déployées, votre parcours, lui, n’est pas terminé. Les modèles de fondation sont continuellement affinés au fur et à mesure qu’ils interagissent avec les clients, en collectant des quantités croissantes de données, ce qui permet d’améliorer leurs capacités. La supervision humaine (comme l’ajustement supervisé avec des annotations humaines et l’apprentissage par renforcement à partir de commentaires humains) est nécessaire pour aligner la production des applications d’IA générative fonctionnant sur des modèles de fondation avec les intentions humaines, veillant à ce qu’elles soient utiles, éthiques et fiables.
Même si l’IA générative peut produire un travail en contact avec le client qui semble humain, elle a toujours besoin d’un guide humain ayant une expertise dans la gestion des problèmes éthiques et juridiques concernant l’utilisation des données. Les évaluateurs humains peuvent également identifier et corriger tout cas de biais ou d’hallucination qui aurait pu s’infiltrer dans le contenu.
Dans l’enquête IBM, les directeurs marketing ont cité la création et l’édition de contenu, le SEO et le marketing sur les réseaux sociaux comme les principaux cas d’utilisation B2B des capacités d’IA générative.1 En ce qui concerne la fonction marketing B2B, ces dirigeants ont cité la génération de leads et la stimulation des ventes comme principaux cas d’utilisation.1
Interrogés sur leurs plus grandes préoccupations concernant l’IA générative, les dirigeants ont cité l’exactitude des données, la gestion de la confidentialité et le fait de disposer des ressources qualifiées pour créer cette solution.1 À cette fin, l’adoption de la technologie d’IA générative nécessite une approche pratique permettant de construire, de tester et d’en maîtriser les capacités. Ainsi, les données exclusives seront protégées, les expériences client seront pertinentes et gratifiantes, et le processus de marketing sera rationalisé et rentable.
Depuis des décennies, IBM est à la pointe de l’IA pour les entreprises. Nous proposons des solutions et des services qui aident les spécialistes du marketing à mettre en œuvre l’IA générative de manière responsable et efficace. Le portefeuille de produits d’IA IBM watsonx est conçu pour aider les responsables marketing et les chefs d’entreprise à réussir facilement dans l’arène de l’IA générative. Le portefeuille comprend :
IBM® Consulting et son équipe mondiale diversifiée de plus de 20 000 experts en IA aident les entreprises spécialisées dans le marketing à concevoir et à faire évoluer rapidement et avec assurance l’IA et l’automatisation à travers leur entreprise. Nous travaillons avec notre propre technologie IBM watsonx et un écosystème ouvert de partenaires pour fournir n’importe quel modèle d’IA, dans n’importe quel cloud, guidés par l’éthique et la confiance.
Faites le premier pas vers l’IA générative avec les sources de données et l’architecture adéquates pour soutenir l’accès, la qualité, la richesse et la protection de votre marque.
Découvrez comment les PDG peuvent trouver un équilibre entre la valeur que l’IA générative peut créer, l’investissement qu’elle exige et les risques qu’elle introduit.
Apprenez des concepts fondamentaux et développez vos compétences grâce à des ateliers pratiques, à des cours, à des projets guidés, à des essais et à d’autres ressources.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Vous voulez obtenir un meilleur retour sur vos investissements dans l’IA ? Découvrez comment la mise à l’échelle de l’IA générative dans des domaines clés favorise le changement en aidant vos meilleurs éléments à créer et à fournir de nouvelles solutions innovantes.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
IBM Granite est notre famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Découvrez comment choisir le modèle de fondation d’IA le mieux adapté à votre cas d’utilisation.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise en vous appuyant sur l’expertise de pointe d’IBM dans le domaine de l’IA et sur son portefeuille de solutions.
Réinventez les workflows et les opérations critiques en ajoutant l’IA pour optimiser les expériences, la prise de décision et la valeur métier en temps réel.
Bénéficiez d’un accès centralisé aux fonctionnalités couvrant le cycle de développement de l’IA. Produisez des solutions IA puissantes offrant des interfaces conviviales, des workflows et un accès à des API et SDK conformes aux normes du secteur.