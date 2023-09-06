Les données sont essentielles : élaborer une stratégie marketing efficace avec l'IA générative

L’IA générative alimente un nouveau monde de communications créatives et personnalisées, permettant aux équipes marketing d’offrir une plus grande personnalisation à l’échelle et de répondre aux attentes élevées des clients d’aujourd’hui. Le potentiel de ce nouvel outil puissant s’étend à l’ensemble du processus marketing de bout en bout, depuis les communications internes et la productivité jusqu’aux canaux de contact avec les clients et à l’assistance produits. Dans une enquête menée en mai 2023 par IBM et Momentive.ai (lien externe à ibm.com), 67 % des directeurs marketing ont déclaré qu’ils prévoyaient de mettre en œuvre l’IA générative au cours des 12 prochains mois et 86 % au cours des 24 prochains.

L’IA pour les entreprises peut, depuis longtemps, remplir plusieurs fonctions marketing : des échanges fluides sur n’importe quelle plateforme ou appareil, une réponse immédiate en cas de problème et une personnalisation basée sur la localisation et l’historique d’achats actuels. Mais les solutions d’IA générative peuvent offrir de nouvelles capacités aux équipes marketing en contact avec les clients pour offrir une meilleure personnalisation à l’échelle et améliorer les compétences et la performance des employés.

Les équipes marketing des entreprises peuvent tirer un avantage de l’IA générative, mais l’introduction de cette capacité nécessitera de nouvelles compétences et de nouveaux processus. Selon l’enquête d’IBM, lorsque les directeurs marketing ont été sondés sur ce qu’ils pensaient être les principaux défis de l’adoption de l’IA générative, ils ont énuméré trois préoccupations principales : la gestion de la complexité de la mise en œuvre, la construction du jeu de données et de la marque, ainsi que les risques liés à la propriété intellectuelle (PI).

Avec la bonne stratégie d’IA générative, les spécialistes du marketing peuvent atténuer ces problèmes. Le voyage commence par des données solides.