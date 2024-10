Qu’est-ce que le marketing numérique ?

Souvent appelé marketing en ligne, il constitue généralement le premier point de contact dans l'expérience client. Diverses stratégies et outils permettent d'atteindre et de capter l'attention de publics ou d'organisations ciblés, via internet et des appareils électroniques. Parmi ces canaux de marketing numérique, on retrouve notamment :

E-mail

Sites Web

les réseaux sociaux ;

les applications mobiles ;

la publicité en ligne ;

la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) ;

Moteurs de recherche

les messages texte (SMS).

Bien que les pratiques varient en fonction du modèle de l’organisation, tant les entreprises B2C que B2B dépendent fortement du marketing numérique.

En général, le commerce B2B implique un processus de décision plus long et mobilise souvent un plus grand nombre de parties prenantes. À l’inverse, le commerce B2C est souvent plus direct et ses consommateurs plus impulsifs. Cependant, selon Gartner, d’ici 2025, 80 % du commerce interentreprises se fera par voie numérique (lien externe à ibm.com). Dans ce contexte, le marketing numérique est crucial pour générer des leads et fidéliser les clients dans les organisations B2B.

Depuis son apparition dans les années 1990, à la faveur de la montée du commerce électronique, le marketing numérique a profondément changé la manière dont les marques communiquent sur différents canaux et redéfini les attentes des consommateurs vis-à-vis de ces marques. Aujourd’hui, dans un paysage numérique en constante évolution, les outils d’analyse du big data sont couramment utilisés pour identifier avec précision et efficacité des audiences potentielles.

En parallèle, les progrès réalisés en intelligence artificielle (IA), en machine learning (ML) et dans les technologies associées ont transformé le marketing numérique, permettant des campagnes et des pratiques de personnalisation plus avancées. Les entreprises exploitent désormais des automatisations marketing, des agents virtuels assistés par IA et des produits génératifs pour attirer des clients et entretenir des leads.