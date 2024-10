Qu’est-ce que l’automatisation du marketing ?

Une stratégie d’automatisation du marketing rationalise la manière dont les organisations accomplissent les tâches marketing et segmentent le contenu et les expériences des personnes qu’elles souhaitent influencer tout au long du parcours client. Il s’agit d’un élément essentiel des campagnes marketing B2C et B2B.

Les campagnes marketing font de plus en plus appel à des technologies automatisées , renforcées par l’expertise des employés de l’équipe marketing. Si l’automatisation du marketing n’est pas une nouveauté, les progrès actuels en matière d’ intelligence artificielle ( IA ), de traitement automatique du langage naturel (NLP) et de machine learning (ML) créent de nouvelles fonctions pour la technologie d’automatisation. Les entreprises intègrent ces fonctionnalités d’automatisation dans les processus marketing et les workflows automatisés pour générer encore plus de valeur.