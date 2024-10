Les modèles d'IA générative s'appuient sur des techniques de machine learning pour produire du texte, des images, des fichiers audio et vidéo. Ces modèles sont entraînés sur d’immenses volumes de données, apprenant à reconnaître des motifs et des structures pour générer des résultats qui imitent la prise de décision humaine.

Dans le marketing, l'IA générative est souvent utilisée en complément de l'IA traditionnelle pour accroître l'efficacité. Prenons un exemple simple : l'IA générative peut créer des textes et des visuels publicitaires, tandis que le machine learning identifie quels clients recevront un actif créatif particulier.

Si le GPT-4 et DALL-E d'OpenAI figurent toujours parmi les modèles les plus populaires, un nombre croissant d’organisations pionnières développent des solutions d'IA générative personnalisées ou semi-personnalisées, formées sur des jeux de données spécifiques à une marque ou à une tâche. Par exemple, la bibliothèque Granite d'IBM propose des modèles de fondation formés sur des données d’entreprise issues des secteurs juridique, universitaire et financier, afin de répondre au mieux aux besoins commerciaux.

En utilisant ces modèles orientés entreprise, une organisation peut superposer ses propres données, telles que les historiques d'interactions avec ses clients, à un modèle de fondation. Ce processus permet de créer des outils d'IA plus spécifiques et plus performants. À mesure que ces technologies « apprennent » au fil du temps, les modèles d'IA conçus pour accomplir des tâches spécifiques continuent de s'améliorer et deviennent plus efficaces.

Les départements marketing sont bien placés pour tirer parti de ces innovations, car la communication client et les campagnes publicitaires génèrent d’énormes quantités de données. L'IA générative excelle notamment dans l’analyse des données non structurées, comme les publications sur les réseaux sociaux ou les échanges par chat.

Les entreprises peuvent choisir d’intégrer ces outils de différentes façons, avec des niveaux d’interaction humaine et d’impact sur leurs activités variés. Au cours des dernières années, les solutions d'IA générative préconçues sont devenues presque omniprésentes au sein des services marketing, qu’ils soient grands ou petits. Cependant, les organisations se tournent de plus en plus vers des modèles personnalisés et des transformations numériques à grande échelle, pilotées par l'IA. Selon un rapport récent de l’Institute for Business Value d'IBM, plus de la moitié des directeurs marketing (CMO) affirment qu'ils prévoient de développer des modèles de fondation basés sur les données propriétaires de leur entreprise.

De manière générale, l’adoption de l’IA par une entreprise peut être classée en trois catégories :