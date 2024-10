Les transformations IA s’appuient sur des modèles de machine learning et d’apprentissage profond tels que la vision par ordinateur, le traitement automatique du langage naturel (NLP) et l’IA générative, ainsi que sur d’autres technologies pour créer des systèmes capables :

d’automatiser les tâches manuelles et administratives répétitives ;

de moderniser les applications et l’informatique grâce à la génération de code ;



de fournir des informations fondées sur les données et une aide à la prise de décision en utilisant des analyses avancées ;

« d’apprendre » à partir des données pour améliorer la précision et les performances au fil du temps ;

d’améliorer l’expérience client grâce à la personnalisation et aux chatbots.

Avec l’accélération des progrès de l’IA, la transformation IA est devenue un facteur important de la réussite à long terme d’une entreprise. Selon un rapport récent d’IBM Institute for Business Value intitulé « Augmented work for an automated, AI-driven world », les organisations qui intègrent l’IA dans leur parcours de transformation font plus souvent mieux que leurs concurrents.



En règle générale, une transformation IA est une entreprise plus large que la simple réplication de processus métier existants à l’aide de nouvelles technologies. Une stratégie de transformation IA bien conçue a la capacité de créer des façons entièrement nouvelles de faire des affaires, d’augmenter la productivité et de soutenir une croissance durable. Pour y parvenir et déployer la technologie, les transformations IA exigent souvent un changement de stratégie et de culture au sein des entreprises.