Qu’est-ce que le développement de produits ?

Le développement de produits est un processus collaboratif et interdisciplinaire. Bien que la composition d’une équipe de développement de produits puisse varier en fonction du type de produit développé et de l’entreprise qui soutient ce développement, des spécialistes du marketing produit, de la conception de produits et de l’ingénierie jouent des rôles clés dans la réussite d’un processus de développement produit. En outre, les responsables produit peuvent réunir des équipes multidisciplinaires et remplir divers autres rôles dans le processus de développement de produits.1 Bien que l’expression de responsable de produit puisse ressembler à celle de chef de projet, il convient de noter que les responsables de produit travaillent plutôt sur des tâches plus stratégiques, les chefs de projet se concentrant davantage sur la logistique et les aspects opérationnels.2

Les parties prenantes externes participent également au développement de produits. Les commentaires des clients suite au lancement et au cycle de vie d’un produit aident à informer et à influencer les cycles de développement de produits suivants, lorsque les équipes de développement affinent le produit à travers de nouvelles versions.