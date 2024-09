L'internet des objets (IoT) modifie non seulement le fonctionnement des produits, mais aussi leur conception et leur développement. Les produits deviennent de plus en plus complexes, avec davantage de lignes de code et de logiciels supplémentaires, dont certains permettent une connectivité encore plus grande. Avec la gestion des exigences, vous pouvez surmonter la complexité et les interdépendances qui existent dans les cycles de vie de l'ingénierie d'aujourd'hui pour rationaliser le développement des produits et accélérer le déploiement.

Les problèmes de gestion des exigences sont souvent cités comme des causes majeures d'échec des projets.

Des exigences mal définies peuvent entraîner des dérives, des retards dans les projets, des dépassements de coûts et une qualité médiocre des produits qui ne répondent pas aux besoins des clients et aux exigences de sécurité.

L'existence d'un plan de gestion des exigences est essentielle à la réussite d'un projet, car il permet aux équipes d'ingénieurs de contrôler la portée et de diriger le cycle de développement du produit. Le logiciel de gestion des exigences vous fournit les outils nécessaires à l'exécution de ce plan, ce qui vous permet de réduire les coûts, d'accélérer la mise sur le marché et d'améliorer le contrôle de la qualité.