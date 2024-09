IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) est une solution d’ingénierie complète de bout en bout à l’avant-garde du marché qui vous guide de façon fluide tout au long du cycle de vie, des exigences, des workflows et de la gestion des tests jusqu’à la conception des systèmes, en déployant la fonctionnalité des outils de gestion du cycle de vie des applications (ALM) pour optimiser le développement des systèmes complexes. En adoptant une vue de bout en bout tout au long du cycle de vie des produits, vous bénéficiez d’une base numérique pour assurer la traçabilité des données et suivre plus facilement les changements afin de minimiser les risques et de réduire les coûts.

Soyez prêt pour l’innovation : maîtrisez la complexité de la conception à l’exécution, rassemblez les équipes autour de fils numériques, tirez profit de la modélisation et de la réutilisation, exploitez les informations issues du reporting automatisé et ouvrez la voie à l’innovation en opérant à grande échelle en toute confiance.