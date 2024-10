Offrir un service client exceptionnel

Les interactions avec la clientèle peuvent désormais bénéficier en temps réel de l'assistance de l'IA conversationnelle. Les requêtes vocales utilisent le traitement automatique du langage naturel (NLP) et l’analyse des sentiments pour la reconnaissance vocale afin que la conversation puisse commencer immédiatement. Grâce aux algorithmes de machine learning, l’IA peut comprendre ce que disent les clients ainsi que leur ton et les orienter vers des agents du service client si nécessaire. Grâce au Text to Speech et au NLP, l'IA peut répondre immédiatement aux requêtes et aux instructions envoyées par SMS. Pas besoin de faire attendre les clients pour trouver des réponses dans la foire aux questions ou pour passer à l'étape suivante. Les agents de service client virtuels peuvent contribuer à l'amélioration de la satisfaction client en fournissant des conseils et des orientations aux agents de service client.

Personnaliser les expériences client

L'utilisation de l'IA est efficace pour créer des expériences personnalisées à grande échelle grâce aux chatbots, assistants numériques et interfaces client, offrant ainsi des expériences personnalisées et des publicités ciblées aux clients et aux utilisateurs finaux. À titre d'exemple, Amazon rappelle aux clients la possibilité de renouveler leurs commandes fréquentes et leur suggère des produits complémentaires ou associés. McDonald's développe des solutions d'IA pour l'assistance client avec la technologie IBM Watson AI et le NLP pour accélérer le développement de sa technologie de prise de commande automatisée (AOT). Cette solution permettra non seulement d'étendre la portée de la technologie AOT sur différents marchés, mais également de surmonter les défis d'intégration liés aux langues supplémentaires, aux dialectes et aux variations de menu. Spotify propose à ses utilisateurs de découvrir de nouveaux artistes. YouTube propose à ses utilisateurs un flux de contenu personnalisé en fonction de leurs centres d'intérêt.

Promouvoir les ventes croisées et incitatives

Les systèmes de recommandation s'appuient sur l'analyse des données de comportement des consommateurs et sur l'intelligence artificielle pour identifier les tendances pertinentes et développer des stratégies de vente incitative et de vente croisée plus efficaces, conduisant ainsi à des suggestions de produits complémentaires plus pertinentes lors du processus d'achat en ligne. Netflix propose à ses utilisateurs des recommandations de contenus vidéo personnalisées en fonction de leur historique de visionnement. LinkedIn utilise le machine learning pour filtrer le fil d'actualité, suggérer des opportunités professionnelles et des contacts potentiels. Spotify propose des recommandations musicales personnalisées grâce à des modèles de ML.

Des smartphones plus intelligents

Les systèmes de reconnaissance faciale, alimentés par le machine learning, permettent d'activer les smartphones et les assistants vocaux. Parallèlement, Siri d'Apple, Alexa d'Amazon, Google Assistant et Copilot de Microsoft utilisent le traitement du langage naturel pour comprendre les requêtes vocales et y répondre de manière adaptée. Les entreprises tirent également parti du ML dans les appareils photo des smartphones. Cette technologie analyse et améliore les photos à l’aide de classificateurs d’images, détecte les objets (ou les visages) dans les images et peut même utiliser des réseaux neuronaux artificiels pour améliorer ou agrandir une photo en prédisant ce qui se trouve en dehors de son cadre.

Introduire les assistants personnels

Les assistants virtuels ou assistants vocaux, comme Alexa d’Amazon et Siri d’Apple, sont alimentés par l’IA. Lorsqu'un utilisateur formule une requête vocale ou textuelle, le ML recherche la réponse appropriée ou rappelle les questions similaires précédemment posées par cet utilisateur. Les mêmes technologies sous-tendent les bots de messagerie, comme ceux utilisés par Facebook Messenger et Slack, tandis que Google Assistant, Cortana et IBM watsonx Assistant combinent le traitement du langage naturel pour comprendre les questions et requêtes, prendre les actions appropriées et générer des réponses adaptées.

Humaniser les ressources humaines

L'IA peut contribuer à attirer, développer et fidéliser une main-d'œuvre qualifiée. Les flux importants de candidatures peuvent être filtrés, triés et transmis de manière précise aux membres de l'équipe RH. L'automatisation des tâches d'évaluation des promotions facilite l'acquisition de données précieuses en matière de ressources humaines, offrant une visibilité accrue sur les employés éligibles et leur performance par rapport aux critères clés. L'IA permet de répondre rapidement aux questions récurrentes du personnel.