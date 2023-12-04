Le futur de la planification opérationnelle avec l’IA générative

Dans cet écosystème commercial en rapide évolution, de nombreuses entreprises font face à une combinaison de défis, notamment l’inflation, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et un marché du travail complexe. Ces facteurs exercent une pression significative sur la rentabilité. Dans ce scénario, les méthodes de planification traditionnelles peuvent entraver la capacité d’une entreprise à réagir rapidement et stratégiquement à l’évolution des opportunités et des défis.
C’est là que la planification autonome prend tout son sens. Cette approche permet aux entreprises d’utiliser l’analyse fondée sur les données, l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation pour prendre des décisions éclairées rapidement et avec précision, leur permettant de naviguer avec agilité et précision dans la complexité de la marketplace.
Au fond, la planification opérationnelle autonome comprend des méthodes innovantes qui tirent parti du potentiel de technologies de pointe telles que les modèles de fondation et l’IA générative. Elle aide les entreprises dans leurs processus de planification, de budgétisation et de prévision des ventes. L’objectif n’est pas de remplacer les individus, mais de leur permettre de se concentrer sur les aspects stratégiques de l’entreprise. Cette approche permet de gérer un nombre important de tâches avec une intervention humaine minimale, voire nulle.
Ce qui distingue la planification opérationnelle autonome de l’automatisation traditionnelle, c’est sa capacité à fournir des informations améliorées, prédictives et prescriptives et à automatiser les tâches sur la base de ces informations. Cela permet non seulement d’améliorer l’agilité, mais aussi de réduire considérablement le temps nécessaire à la prise de décision.
À mesure que les données deviennent plus accessibles, les entreprises reconnaissent l’importance de les utiliser pour les affaires et la planification financière. Malgré la disponibilité de solutions technologiques avancées, les entreprises sont souvent confrontées à de sérieux défis lorsqu’elles utilisent des outils de planification et d’analyse. Les trois obstacles les plus courants sont les suivants :
Les professionnels de la finance consacrent un temps excessif à des tâches manuelles, ce qui prolonge le processus de planification opérationnelle. Ils accomplissent principalement des tâches répétitives, ce qui ne laisse pas suffisamment de temps pour l’analyse des données et de leur évolution.
Lorsque les preneurs de décision fondent leurs choix sur des projections et estimations peu fiables, cela peut impacter l’orientation stratégique globale de l’entreprise, entraînant des conséquences indésirables telles que la mauvaise allocation des ressources, le manque d’opportunités de croissance et même l’instabilité financière.
La courbe d’apprentissage abrupte associée aux outils de planification peut limiter leur adoption globale et entraver leur utilisation efficace pour soutenir la budgétisation, les investissements et la planification prévisionnelle. En conséquence, cela peut conduire à des résultats financiers défavorables, à des opportunités de croissance manquées et à des risques financiers accrus pour l’entreprise.
L’IA générative et les modèles de fondation ont complètement transformé l’environnement des entreprises et de la société. Ce qui semblait impossible et futuriste il y a encore quelques années est aujourd’hui une réalité tangible, nous propulsant dans un moment historique et perturbateur.
Selon Alex Bant, vice-président de la pratique financière de Gartner, « l’IA générative peut expliquer les écarts de prévision et de budget pour les équipes de planification et d’analyse financière afin de les utiliser dans les avis d’entreprise. Elle peut également synthétiser ces tendances et ces informations pour les dirigeants et le conseil d’administration. »
En outre, elle représente un changement de paradigme révolutionnaire dans divers aspects des processus de planification opérationnelle. L’un de ses impacts significatifs réside dans sa capacité à fournir une interface en langage naturel, comblant le fossé entre les données financières complexes et les utilisateurs finaux, faisant passer les planificateurs à des utilisateurs avancés en automatisant les tâches complexes et en fournissant rapidement des informations et des conseils. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de poser des questions sur une situation donnée et de recevoir des réponses détaillées et informatives.
Par exemple, lorsque les utilisateurs créent leurs plans, ils peuvent examiner les résultats antérieurs et demander à l’assistant les raisons d’une augmentation soudaine des dépenses au cours de l’année précédente. L’assistant peut ensuite fournir des visualisations et des textes explicatifs, en attribuant l’augmentation à des facteurs tels que la saisonnalité, des événements spécifiques ou même en suggérant des erreurs potentielles de saisie de données. Les utilisateurs peuvent définir des seuils et des conditions pour identifier les anomalies ou adapter leurs plans et stratégies en conséquence.
Cette facilité d’utilisation accrue est susceptible d’accélérer la productivité et de créer un avantage concurrentiel, permettant ainsi aux entreprises de réagir plus rapidement à la dynamique du marché.
IBM Planning Analytics peut automatiser la planification commerciale intégrée à travers votre entreprise, rationaliser les processus et favoriser la collaboration entre vos équipes pour répondre rapidement aux perturbations du marché.
IBM Planning Analytics devrait connaître une phase de transformation avec l’introduction de l’IA générative. Cette amélioration offre l’opportunité de révolutionner le workflow et le processus de planification opérationnelle des entreprises et de les aider à améliorer leur efficacité, afin de prendre des décisions marketing plus précises et plus stratégiques.
L’inclusion future d’un assistant IA en langage naturel est planifiée stratégiquement afin de réduire les obstacles à l’utilisation en proposant une interaction intuitive et facile avec Planning Analytics. Cette expérience améliorée permet non seulement aux utilisateurs d’accéder à des informations et des analyses précieuses, mais aussi d’interagir avec leurs données de manière plus conviviale et intuitive.
Par exemple, un utilisateur peut demander : « Comment créer le meilleur horaire pour les employés qui équilibre le workload et réduit les coûts de main-d’œuvre ? » Avec l’intégration envisagée avec les modèles de fondation, IBM Planning Analytics, qui fournit des informations prescriptives depuis 2021 grâce à l’intégration avec IBM Decision Optimization (IBM ILOG CPLEX), peut interpréter la demande de l’utilisateur, analyser les données et les paramètres pertinents et fournir un calendrier suggéré accompagné d’explications en langage naturel.
IBM envisage l’IA comme un partenaire consultatif, utilisant des techniques d’optimisation avancées pour proposer des stratégies optimales et recommander des actions et des décisions précises qui peuvent contribuer à atteindre les résultats attendus et à minimiser les risques dans des scénarios commerciaux complexes.
Important : IBM peut modifier ou retirer sans préavis les déclarations concernant ses orientations et intentions futures. Ces déclarations ne représentent que des objectifs actuels.
