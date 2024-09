Les technologies IBM sont conçues pour aider les fabricants à accélérer et intensifier la transformation numérique. Notre approche du data fabric s'étend à la périphérie industrielle, et notre technologie vous permet d'exploiter des données dormantes grâce à un certain nombre de solutions de pointe.

Il s'agit notamment de la plateforme IBM Watsonx qui déploie une IA avancée pour créer des informations prédictives, de notre approche Zero Trust qui garantit une entreprise sécurisée, consciente des risques et résiliente, et de l'architecture de cloud hybride IBM qui favorise l'agilité à l'aide dune infrastructure réactive et facile d'emploi.