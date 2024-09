Le catalyseur du changement a émergé en 2022 lorsque, en quête d'une plateforme d’ingénierie numérique robuste et intégrée pour transformer ses processus de développement technique, TUSAS Malaysia a choisi IBM ELM.

Une décision motivée par :

La nécessité d’une plateforme robuste et intégrée : TUSAS Malaysia opère dans un secteur hautement réglementé avec des délais très stricts, ce qui oblige l’entreprise à disposer d’une plateforme d’ingénierie numérique robuste et intégrée pour optimiser ses processus et se conformer aux normes du secteur. Les vastes capacités d’IBM ELM correspondaient parfaitement aux besoins de TUSAS Malaysia.

La nécessité d'une plateforme de collaboration : TUSAS Malaysia a pris conscience de l'importance de la collaboration entre les ingénieurs de différentes équipes. Les fonctionnalités collaboratives d'IBM ELM ont permis d'éliminer les silos et de favoriser un environnement de travail plus cohérent et plus productif.

La nécessité d'une plateforme évolutive : TUSAS Malaisie connaît une croissance rapide et avait donc besoin d'une plateforme capable d'évoluer au rythme de ses activités. IBM ELM est une plateforme évolutive capable de répondre aux besoins croissants de TUSAS Malaysia.

La plateforme IBM ELM fournit à TUSAS Malaysia une solution puissante et intégrée pour optimiser ses processus de développement de l'ingénierie.

Les fonctionnalités de pointe de la plateforme pour la gestion des exigences permettent de définir, de suivre et de contrôler avec précision les exigences, aidant ainsi TUSAS Malaysia à gérer le respect des directives DO-178 et DO-254. La gestion des workflows couplée à des fonctionnalités de planification agiles favorisent quant à elles la collaboration entre les différentes équipes. Pour la conception et le développement basés sur des modèles, ELM facilite la collaboration entre les ingénieurs systèmes et les ingénieurs logiciels en optimisant la traduction des modèles en code. De plus, les capacités de gestion des tests de la solution accélèrent l'automatisation des tests et améliorent le suivi des défauts.