MIKOPTIK, l’un des principaux fournisseurs de systèmes de traitement micro-nano avancés, cherchait à rationaliser ses processus R&D. L’entreprise fabrique un large éventail de produits électroniques complexes, allant des circuits électroniques haut de gamme aux dispositifs micro-nano en passant par les dispositifs à énergie solaire et les systèmes micro-électromécaniques. La R&D requise pour ces lignes de produits est tout aussi complexe et multiforme.

À l’époque, l’exploration de l’intelligence informationnelle liée aux produits, la conception technique et les plans d’ingénierie s’avéraient particulièrement gourmands en ressources et entraînaient des problèmes de productivité. La complexité inhérente à la conception de produits, à l’optimisation de l’ingénierie et à l’élaboration des feuilles de route accentuait ces problèmes, tandis que le cloisonnement des applications R&D rendait difficile la collaboration entre les équipes d’ingénierie et de production.

De plus, la gestion des connaissances en ingénierie et en conception de produits reposait fortement sur quelques ingénieurs clés, ce qui freinait l’accès continu aux compétences techniques essentielles. Surmonter ces défis était primordial pour permettre à l’entreprise d’améliorer l’efficacité et la durabilité de ses opérations.

L’émergence de l’IA générative a redonné de l’espoir à MIKOPTIK. La société recherchait sans relâche une entreprise qui allie une riche accumulation technologique, une longue expérience dans la gestion d’entreprise et une perspective internationale pour l’aider à bâtir une structure organisationnelle multinationale. C’est dans ce contexte que MIKOPTIK a découvert IBM grâce à XPower, l’un des principaux fournisseurs de systèmes intégrés intelligents et numériques en Chine.