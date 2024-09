Pour atteindre le statut « usine du futur », les entreprises industrielles doivent pleinement saisir les opportunités de l’Industrie 4.0. Mais lorsqu’elles gèrent des actifs complexes présentant des cycles de vie différents, des données disparates difficiles à connecter et des vagues de technologies de pointe à intégrer constamment, le processus de prise de décision peut s’avérer délicat. C’est là qu’un bon système de gestion des actifs pour le secteur industriel entre en jeu.

Depuis des décennies, IBM Maximo Application Suite aide des secteurs, tels que ceux des produits de grande consommation et de l’automobile, à gérer les actifs et les activités de maintenance des lignes de production grâce à une gestion intelligente des actifs de l’usine et à une meilleure efficacité globale des équipements (OEE). La suite fournit des solutions d’IA et d’Internet des objets (IdO) dédiées à la gestion des actifs d’entreprise (EAM), à la gestion de la performance des actifs (APM) et à la maintenance axée sur la fiabilité (RCM). Maximo s’intègre aux systèmes de gestion d’entreprise tels que la planification des ressources d’entreprise (ERP) et les systèmes d’exécution de la fabrication (MES) pour vous aider à connecter vos équipes chargées de la maintenance, de l’inspection et de la fiabilité tout en améliorant les taux de résolution dès la première intervention. Dans cette courte démonstration, découvrez comment Maximo peut vous aider à détecter et à corriger les défauts de façon continue.