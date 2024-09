Qu’est-ce que l’efficacité globale des équipements ?

L’amélioration de l’OEE nécessite une approche systémique. Voici quelques stratégies et pratiques clés pour atteindre un OEE de niveau international :

Mesurer et suivre l’OEE : commencez par mesurer et suivre avec précision l’OEE de votre équipement et de vos processus de production. Définissez une référence et fixez des objectifs d’amélioration. Utilisez l’OEE comme indicateur de performance pour surveiller les progrès et identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière.

Miser sur la disponibilité : résolvez les durées d’immobilisation des équipements et travaillez à l’optimisation de la disponibilité des équipements. Mettez en place des programmes de maintenance préventive pour minimiser les pannes et planifiez les activités de maintenance au moment des immobilisations planifiées. Optimisez les processus de changement pour réduire le temps d’installation et améliorer l’utilisation des équipements.

Améliorer les performances : recherchez des opportunités pour optimiser les performances des équipements. Identifiez et traitez les facteurs tels que les pertes de disponibilité, les pertes de vitesse et les délais d’inactivité qui ont un impact sur les performances globales. Mettez en place des programmes de formation pour vous assurer que les opérateurs disposent des compétences nécessaires pour exploiter efficacement les équipements.

Améliorer la qualité : les pertes de qualité peuvent avoir un impact significatif sur l’OEE. Concentrez-vous sur la réduction des défauts, des reprises et des mises au rebut. Mettez en œuvre des mesures de contrôle qualité, effectuez une analyse des causes premières des défauts, adoptez des technologies de vision par ordinateur pour détecter les anomalies en assurant la qualité des processus de fabrication et de production, et mettez en œuvre des actions correctives pour améliorer la qualité des produits et réduire les déchets.

Mettre en œuvre une maintenance autonome : donnez aux opérateurs la capacité de s’approprier la maintenance des équipements grâce à des pratiques de maintenance autonome. Surveillez à distance les actifs à partir de capteurs et dispositifs IoT et déployez la vision par ordinateur en périphérie, pour réduire le recours aux équipes de maintenance et minimisant les durées d’immobilisation.

Mettre en œuvre une maintenance pilotée par l’OEE : utilisez les données OEE pour hiérarchiser les activités de maintenance. Concentrez-vous sur les équipements ou les composants critiques ayant un impact significatif sur l’OEE. Mettez en oeuvre des stratégies de maintenance prédictive en exploitant des techniques de surveillance conditionnelle et des données en temps réel pour détecter les pannes potentielles des équipements avant qu’elles ne surviennent.

Culture d’amélioration continue : favorisez une culture d’amélioration continue à l’échelle de l’organisation. Mettez en œuvre des initiatives d’amélioration structurées telles que les événements Kaizen, les projets Six Sigma ou les méthodologies de fabrication Lean pour promouvoir une politique d’amélioration continue.

Prise de décision basée sur les données : utilisez l’analyse de données pour mieux comprendre les facteurs affectant le l’OEE. Analysez les tendances de l’OEE, identifiez les modèles et utilisez les données pour prendre des décisions éclairées sur la mise à niveau des équipements, l’optimisation des processus ou l’allocation de ressources. Exploitez des outils d’analyse avancés et des modèles prédictifs pour identifier les domaines potentiels à améliorer.

Engagement et formation des employés : mobilisez et formez les employés à tous les niveaux pour favoriser les améliorations de l’OEE. Assurez-vous qu’ils comprennent l’importance de l’OEE, fournissez-leur la formation et les ressources nécessaires pour jouer efficacement leurs rôles et impliquez-les dans les initiatives d’amélioration. Encouragez la collaboration et le partage des connaissances entre les équipes.