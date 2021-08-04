Les fabricants intègrent de nouvelles technologies, notamment l’Internet des objets (IdO), le cloud computing et l’analytique, ainsi que l’IA et le machine learning dans leurs installations de production et l’ensemble de leurs opérations.

Les usines intelligentes sont équipées de capteurs avancés, de logiciels intégrés et de dispositifs robotiques qui collectent et analysent les données et permettent de prendre de meilleures décisions. Une valeur ajoutée encore plus élevée peut être atteinte lorsque les données des opérations de production sont combinées aux données opérationnelles de l’ERP, de la chaîne d’approvisionnement, du service client et d’autres systèmes d’entreprise pour débloquer de nouveaux niveaux de visibilité et d’analyses à partir d’informations auparavant cloisonnées.

Ces technologies numériques augmentent les capacités d’automatisation, de maintenance prédictive, d’auto-optimisation des améliorations des processus et, surtout, elles conduisent à un niveau inédit d’efficacité et de réactivité pour les clients.

Selon une étude réalisée par l’IBM Institute for Business Value, la fabrication intelligente peut permettre de réduire jusqu’à 50 % les défauts de production et d’augmenter le rendement de 20 %.

Le développement d’usines intelligentes représente pour l’industrie manufacturière une opportunité incroyable d’entrer dans la quatrième révolution industrielle. L’analyse des grandes quantités de big data collectées par les capteurs de l’usine garantit une visibilité en temps réel des actifs de fabrication et peut fournir des outils de maintenance prédictive pour minimiser les temps d’arrêt de l’équipement.

L’utilisation d’appareils IdO high-tech dans les usines intelligentes permet d’accroître la productivité et d’améliorer la qualité. Le remplacement des modèles économiques d’inspection manuelle par des informations visuelles alimentées par l’IA réduit les erreurs de fabrication et permet d’économiser du temps et de l’argent. Avec un investissement minimal, le personnel du contrôle qualité peut configurer un smartphone connecté au cloud pour surveiller les processus de fabrication depuis n’importe quel endroit. En appliquant des algorithmes de machine learning, les fabricants peuvent détecter les erreurs immédiatement, avant que les travaux de réparation ne deviennent plus coûteux, en cas de détection plus tardive.

Les concepts et technologies de l’industrie 4.0 peuvent être appliqués à tous les types d’entreprises industrielles, y compris dans les secteurs de la fabrication discrète et de la fabrication en processus, ainsi que le pétrole et le gaz, les mines et d’autres secteurs industriels.

