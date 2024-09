Pour mettre ces capacités à l’épreuve, l’entreprise a travaillé avec son partenaire de transformation pour mettre en œuvre la solution IBM Process Mining comme preuve de concept (PoC). En utilisant les données existantes du système ERP de l’entreprise, les algorithmes de la solution ont presque instantanément mis en évidence les écarts de processus qui menaçaient de compliquer ses efforts d’automatisation.

En examinant les graphiques et les organigrammes générés par le modèle, la propriétaire du processus et son équipe ont constaté que la moitié des processus clés de création de commandes, y compris les activités de création et de livraison de lignes, étaient manuels et donc non conformes. L’analyse du processus a également montré une forte incidence des reprises résultant d’une erreur humaine dans ces activités. En plus de retarder le cycle d’approvisionnement, ces failles de processus ont entraîné une augmentation des coûts d’environ 250 000 dollars par an.

Après avoir pris connaissance de ces informations, l’entreprise a implémenté des outils d’automatisation dans les deux activités. En automatisant 75 % des activités de livraison, l’entreprise a pu réduire fortement le remaniement des commandes, tout en réduisant les coûts associés d’environ 60 000 dollars. L’automatisation comparable des activités de création de lignes a réduit les délais de trois jours, représentant les économies de coût de 50 000 dollars.

Comme la plupart des entreprises se trouvant en plein dans leur transformation numérique, cette entreprise est guidée par l’objectif global de rendre ses processus plus agiles, plus efficaces et plus basés sur le cloud. Pour la propriétaire du processus, le fait que son entreprise adopte une approche fondée sur les données pour prendre des décisions spécifiques en matière d’automatisation des processus - en sachant où se situent les points faibles et comment les traiter au mieux - fait une grande différence en termes d’efficacité. « La transparence des processus que nous avons acquise grâce à la solution IBM a changé la donne sur les décisions d’automatisation que nous avons prises en matière d’approvisionnement jusqu’au paiement, confie-t-elle.Alors que notre transformation globale se poursuit, nous considérons que la prise de décision basée sur les données est essentielle à notre succès. »