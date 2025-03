Qu’est-ce qu’un jumeau numérique ?

Un changement fondamental est en cours dans les modèles d’exploitation. Une réinvention numérique est en marche dans les industries à forte intensité d’actifs, bouleversant les modèles d’exploitation traditionnels et nécessitant une vision intégrée, à la fois physique et numérique, des actifs, équipements, installations et processus. Les jumeaux numériques jouent un rôle central dans ce réalignement.

L’avenir des jumeaux numériques semble sans limites, car leur utilisation bénéficie de plus en plus de la puissance cognitive qui leur est consacrée. Ils continuent d’acquérir de nouvelles compétences et capacités, ce qui signifie qu’ils peuvent générer des connaissances toujours plus approfondies pour améliorer les produits et rendre les processus plus efficaces.

Dans cet article sur la transformation des opérations d’actifs avec les jumeaux numériques, vous découvrirez comment ces changements impactent votre secteur.