Les effets du changement climatique deviennent de plus en plus tangibles chaque jour. En conséquence, le secteur de l’énergie électrique redouble d’efforts pour réduire son impact sur l’environnement. Pour ce faire, il lui fallait mieux comprendre sa position sur la feuille de route de décarbonation, ainsi que les opportunités d’amélioration. C'est là que l'exploitation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse des données peut s'avérer utile.

Pour aider les entreprises de services publics, IBM a créé le Clean Electrification Maturity Model (CEMM) en collaboration avec l'American Productivity & Quality Center (APQC). Fort de 14 ans de développement et des contributions d’experts en électricité, le CEMM propose une série de références pour aider les compagnies d’électricité à mesurer la maturité de leurs capacités d’électrification propre, à définir les priorités de Transformation et à suivre leurs progrès tout au long du processus.

Les résultats du premier indice de référence mondial du CEMM portant sur 90 services publics de transport et de distribution brossent un tableau révélateur du rôle que la technologie peut jouer dans cette transformation critique. Les entreprises qui exploitent l’IA et l’analyse de données peuvent également rendre l’énergie propre globalement plus viable en augmentant leur compétitivité en termes de coûts par rapport aux sources d’énergie traditionnelles.

En moyenne, les services publics les plus matures sont 3,3 fois plus nombreux à donner la priorité à la recherche sur l’équilibrage et le trading d’énergie. Cette recherche peut permettre des marchés plus liquides et réduire les prix de l’énergie pour les clients. En introduisant l’IA dans les processus de production, de transport et de distribution d’énergies renouvelables, les compagnies d’électricité peuvent mieux prédire les conditions météorologiques à l’avance, ce qui leur donne de meilleures perspectives sur la production des parcs solaires et éoliens.