Les effets du changement climatique deviennent de plus en plus tangibles chaque jour. En conséquence, le secteur de l’énergie électrique redouble d’efforts pour réduire son impact sur l’environnement. Pour ce faire, il lui fallait mieux comprendre sa position sur la feuille de route de décarbonation, ainsi que les opportunités d’amélioration. C'est là que l'exploitation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse des données peut s'avérer utile.
Pour aider les entreprises de services publics, IBM a créé le Clean Electrification Maturity Model (CEMM) en collaboration avec l'American Productivity & Quality Center (APQC). Fort de 14 ans de développement et des contributions d’experts en électricité, le CEMM propose une série de références pour aider les compagnies d’électricité à mesurer la maturité de leurs capacités d’électrification propre, à définir les priorités de Transformation et à suivre leurs progrès tout au long du processus.
Les résultats du premier indice de référence mondial du CEMM portant sur 90 services publics de transport et de distribution brossent un tableau révélateur du rôle que la technologie peut jouer dans cette transformation critique. Les entreprises qui exploitent l’IA et l’analyse de données peuvent également rendre l’énergie propre globalement plus viable en augmentant leur compétitivité en termes de coûts par rapport aux sources d’énergie traditionnelles.
En moyenne, les services publics les plus matures sont 3,3 fois plus nombreux à donner la priorité à la recherche sur l’équilibrage et le trading d’énergie. Cette recherche peut permettre des marchés plus liquides et réduire les prix de l’énergie pour les clients. En introduisant l’IA dans les processus de production, de transport et de distribution d’énergies renouvelables, les compagnies d’électricité peuvent mieux prédire les conditions météorologiques à l’avance, ce qui leur donne de meilleures perspectives sur la production des parcs solaires et éoliens.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
L'IA peut également améliorer le service client, en libérant des ressources pour l'innovation dans d'autres aspects de leur activité. Les services publics les plus matures étaient plus de quatre fois plus susceptibles d'utiliser des plateformes d'expérience client, y compris des chatbots alimentés par l'IA et des analyses de données pour un service personnalisé. Ces derniers peuvent également contribuer à améliorer l'efficacité en réduisant la consommation d'énergie de l'utilisateur final. Informés par des rapports automatisés, les clients peuvent mieux comprendre leur consommation d’énergie et prendre des mesures pour réduire leur consommation d’électricité pendant les périodes de pointe.
Malgré ces avancées, l’industrie a encore beaucoup de chemin à rattraper pour atteindre ses objectifs de réduction du carbone. Selon l’étude CEMM, les 25 % les plus matures des services publics de transport et de distribution n’ont tout de même obtenu que le modeste score global de 2,2 sur 5 dans tous les domaines. La maturité moyenne de tous les services publics T&D s’élevait à 1,6. La maturité technologique a un fort potentiel d'amélioration ; ici, le segment le plus mature s'en est tiré légèrement mieux que les 75 % les plus pauvres, se classant dans la catégorie de développement la plus faible.
La demande mondiale en électricité continue d’augmenter. Les entreprises de services publics doivent agir d’urgence pour réaligner les stratégies de leurs organisations et mettre en place des processus intelligents et basés sur les données pour le changement. En imitant les succès des leaders du secteur et en adoptant les dernières technologies éprouvées basées sur l’IA, les entreprises de services publics peuvent faire un grand pas vers la réalisation de leurs propres objectifs en matière d’émissions et la réduction de l’impact du changement climatique sur la planète.
Obtenez des informations uniques sur l’évolution des solutions ABI, mettant en évidence les principales conclusions, hypothèses et recommandations pour les responsables des données et de l’analytique.
Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
Alignez votre stratégie de données et d’analyse sur les objectifs de l’entreprise grâce à ces quatre étapes clés.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.
Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.
Découvrez Cognos Analytics 12.0, des informations alimentées par l’IA pour une prise de décision plus éclairée.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.