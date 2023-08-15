L'adoption de l'intelligence artificielle (IA) est en marche. Les entreprises ne se demandent plus s'il convient d'intégrer des capacités d'IA, mais plutôt comment elles envisagent d'utiliser cette technologie en pleine expansion. En effet, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde des affaires évolue au-delà des petites applications spécifiques à des cas d'utilisation particuliers pour devenir un paradigme qui place l'IA au cœur stratégique des opérations commerciales. En offrant des informations plus approfondies et en éliminant les tâches répétitives, les employés disposeront de plus de temps pour remplir des rôles propres à l'être humain, tels que la collaboration sur des projets, le développement de solutions innovantes et la création d'expériences améliorées.
Cette avancée n’est pas sans poser de problèmes. Alors que 42 % des entreprises déclarent découvrir la technologie liée à l'IA, le taux d’échec est élevé ; en moyenne, 54 % des projets d’IA passent du pilote à la production. Pour surmonter ces défis, il sera nécessaire de modifier de nombreux processus et modèles utilisés actuellement par les entreprises : changements dans l'architecture informatique, la gestion des données et la culture. Voici quelques-unes des façons dont les entreprises procèdent actuellement à cette transition et tirent parti des avantages de l'IA de manière pratique et éthique.
L'intelligence artificielle dans le monde des affaires exploite les données provenant de l'ensemble de l'entreprise ainsi que de sources externes afin d'obtenir des informations et de développer de nouveaux processus commerciaux grâce à la création de modèles d'IA. Ces modèles visent à réduire les tâches répétitives et complexes qui prennent beaucoup de temps, ainsi qu'à aider les entreprises à apporter des changements stratégiques à leur mode de fonctionnement afin d'améliorer leur efficacité, leur prise de décision et leurs résultats commerciaux.
Une expression couramment utilisée dans le domaine de l'IA est que l'intelligence artificielle n'est efficace que dans la mesure où les données sur lesquelles elle s'appuie sont fiables. Par conséquent, un programme d'IA bien conçu pour les entreprises doit également disposer d'un cadre de gouvernance des données efficace. Celui-ci garantit non seulement l'exactitude des données et des modèles d'IA, offrant ainsi des résultats de meilleure qualité, mais également une utilisation sûre et éthique des données.
Il est difficile d'éviter les discussions sur l'intelligence artificielle dans le monde des affaires moderne. Qu'il s'agisse des secteurs de la santé, de la vente au détail, des services financiers ou de l'industrie, les chefs d'entreprise veulent savoir comment l'utilisation des données peut leur donner un avantage concurrentiel et les aider à relever les défis de l'après-COVID auxquels ils sont confrontés chaque jour.
Une grande partie de la discussion a porté sur les capacités de l'IA générative, et ce à juste titre. Cependant, bien que cette technologie d'IA révolutionnaire ait été au centre de l'attention des médias, elle ne représente qu'une partie du tableau. En approfondissant la question, le potentiel des systèmes d'IA nous incite également à aller au-delà de ces outils et à voir plus grand : comment l'application de l'IA et des modèles de machine learning permettra-t-elle de faire progresser les objectifs stratégiques globaux de l'entreprise ?
L'intelligence artificielle dans le monde des affaires entraîne déjà des changements organisationnels dans la manière dont les entreprises abordent l'analyse des données et la détection des menaces liées à la cybersécurité. L'IA est mise en œuvre dans des processus clés tels que l'acquisition et la fidélisation des talents, le service client et la modernisation des applications, notamment en association avec d'autres technologies telles que les agents virtuels ou les chatbots.
Les récentes avancées en matière d'intelligence artificielle contribuent également à aider les entreprises à automatiser et optimiser le recrutement et le développement professionnel des ressources humaines, la gestion DevOps et cloud, ainsi que la recherche et la fabrication dans le domaine des biotechnologies. À mesure que ces changements organisationnels se développent, les entreprises commenceront à passer d'une utilisation de l'IA pour faciliter les processus commerciaux existants à une utilisation de l'IA pour stimuler la nouvelle automatisation des processus, réduire les erreurs humaines et fournir des informations plus approfondies. Il s’agit d’une approche connue sous le nom d’IA-first ou IA+.
À quoi ressemble la création d’un processus avec une approche orientée IA ? Comme tout changement systémique, il s'agit d'un processus progressif. Une échelle vers l'IA, qui permet aux entreprises de créer une stratégie commerciale claire et de développer des capacités d'IA de manière réfléchie et totalement intégrée en trois étapes claires.
La première étape vers l’IA est de moderniser vos données dans un environnement multicloud hybride. Les capacités d’IA requièrent une infrastructure hautement élastique pour rassembler les différentes capacités et les workflows dans une plateforme d’équipe. C’est ce que proposent les environnements de multicloud hybride : allier choix et flexibilité au sein de votre entreprise.
La création de modèles de fondation commence par des données propres. Cela inclut la mise en place d'un processus pour intégrer, nettoyer et cataloguer le cycle de vie complet de vos données d'IA. Cela permet à votre entreprise d'évoluer en toute confiance et transparence.
Une bonne gouvernance des données aide les organisations à instaurer la confiance et la transparence, renforçant la détection des biais et la prise de décision. Lorsque les données sont accessibles, dignes de confiance et précises, elles permettent également aux entreprises de mieux mettre en œuvre l’IA au sein de l'entreprise.
Les modèles de fondation sont des modèles d’IA entraînés à l’aide d’algorithmes de machine learning sur un large jeu de données non étiquetées qui peuvent être utilisées pour différentes tâches avec un ajustement minime. Le modèle peut appliquer les informations qu’il a apprises sur une situation à une autre grâce à l’apprentissage auto-supervisé et à l’apprentissage par transfert. Par exemple, ChatGPT est basé sur les modèles de fondation GPT-3.5 et GPT-4 créés par OpenAI.
Des modèles de base bien conçus offrent des avantages considérables ; l'utilisation de l'IA peut permettre aux entreprises de gagner un nombre considérable d'heures dans la création de leurs propres modèles. Ces gains de temps sont ce qui incite de nombreuses entreprises à adopter plus largement cette technologie. IBM prévoit que d'ici deux ans, les modèles de fondation alimenteront environ un tiers de l'IA dans les environnements d'entreprise.
D'un point de vue financier, les modèles de fondation nécessitent un investissement initial important. Cependant, ils permettent aux entreprises de réduire les coûts initiaux liés à la création de modèles, car ils sont facilement adaptables à d'autres utilisations, offrant ainsi un retour sur investissement plus élevé et une mise sur le marché plus rapide pour les investissements dans l'IA.
À cette fin, IBM développe actuellement un ensemble de modèles de fondation spécifiques à un domaine qui vont au-delà des modèles d'apprentissage du langage naturel et sont formés sur plusieurs types de données commerciales, notamment du code, des données chronologiques, des données tabulaires, des données géospatiales, des données semi-structurées et des données mixtes telles que du texte combiné à des images. Le premier d'entre eux, Slate, a été publié récemment.
Pour lancer un programme d’IA réellement efficace pour votre entreprise, vous devez disposer de jeux de données propres et de qualité et d’une architecture de données adéquate pour les stocker et y accéder. La transformation numérique de votre entreprise doit être suffisamment mûre pour garantir que les données sont collectées aux points de contact nécessaires, et les données doivent être accessibles à quiconque est chargé de les analyser.
Construire un modèle multicloud hybride efficace est essentiel pour que l’IA gère les quantités massives de données qui doivent être stockées, traitées et analysées. Les architectures de données modernes utilisent souvent une approche de type data fabric, ce qui simplifie l’accès aux données et permet une utilisation en fonction des besoins. L’adoption du data fabric permet également de créer une architecture composable prête pour l’IA, qui offre des capacités cohérentes dans les environnements cloud hybrides.
L'importance de l'exactitude et de l'utilisation éthique des données fait de la gouvernance des données un élément essentiel de la stratégie d'IA de toute entreprise. Cela inclut l'adoption d'outils de gouvernance et l'intégration de la gouvernance dans les workflows afin de maintenir des normes cohérentes. Une plateforme de gestion des données permet également aux entreprises de documenter correctement les données utilisées pour construire ou affiner des modèles, offrant aux utilisateurs des informations sur les données utilisées pour façonner les productions et aux équipes de supervision réglementaire les informations nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité.
Les entreprises qui adoptent une approche axée sur l’IA pour l’utiliser de manière efficace et éthique afin de générer des revenus et d’améliorer leurs opérations auront un avantage concurrentiel sur celles qui échouent à intégrer pleinement l’IA dans leurs processus. Voici quelques points essentiels à prendre en compte pour élaborer votre stratégie axée sur l’IA :
La première étape pour intégrer l'IA dans votre entreprise consiste à identifier la manière dont les différentes plateformes et types d'IA s'alignent sur les principaux objectifs. Les entreprises doivent non seulement discuter de la manière dont l'IA sera mise en œuvre pour atteindre ces objectifs, mais aussi des résultats souhaités.
Par exemple, les données offrent des opportunités pour des expériences client plus personnalisées et, par conséquent, un avantage concurrentiel. Les entreprises peuvent créer des workflows automatisés de service client avec des modèles d'IA développés sur les données clients. Des interactions de chatbot plus authentiques, des recommandations de produits, du contenu personnalisé et d’autres fonctionnalités d’IA ont le potentiel de permettre aux clients de répondre à davantage de leurs besoins. De plus, des informations plus approfondies sur les tendances du marché et des consommateurs peuvent aider les équipes à développer de nouveaux produits.
Afin d'améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle, concentrez-vous sur la manière dont l'IA peut optimiser les workflows et les systèmes critiques, tels que le service client, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la cybersécurité.
L'un des éléments clés de la démocratisation des données est le concept des données en tant que produit. Les données de votre entreprise sont réparties entre centres de données locaux, mainframes, clouds privés, clouds publics et infrastructures en périphérie. Pour réussir à développer vos initiatives en matière d'IA, il sera nécessaire d'utiliser efficacement votre « produit » de données.
Une architecture cloud hybride vous permet d'utiliser des données provenant de sources disparate de façon fluide et de les faire évoluer efficacement au sein de l'entreprise. Une fois que vous avez une vision claire de toutes vos données et de leur emplacement, déterminez quelles données sont les plus critiques et lesquelles offrent le plus fort avantage concurrentiel.
Avec l'accélération rapide de la technologie de l'IA, de nombreuses personnes ont commencé à se poser des questions sur l'éthique, la confidentialité et les préjugés. Pour s'assurer que les solutions d'IA sont précises, équitables, transparentes et qu'elles protègent la vie privée des clients, les entreprises doivent mettre en place des systèmes de gestion des données et de cycle de vie de l'IA bien structurés.
Les réglementations visant à protéger les consommateurs ne cessent de s'étendre ; en juillet 2023, la Commission européenne a proposé de nouvelles normes d'application du RGPD et une politique en matière de données qui entrerait en vigueur en septembre. Sans une gouvernance et une transparence adéquates, les entreprises risquent des dommages à leur réputation, des pertes économiques et des violations réglementaires.
Qu'il s'agisse d'utiliser la technologie IA pour alimenter des chatbots ou écrire du code, il existe de nombreuses façons de déployer l'apprentissage profond, l'IA générative, le traitement du langage naturel et d'autres outils IA afin d'optimiser les opérations commerciales et l'expérience client. Voici quelques exemples d'applications commerciales de l'intelligence artificielle :
Les entreprises utilisent l'IA pour moderniser leurs applications et leurs opérations informatiques, en l'utilisant pour automatiser le codage, le déploiement et la mise à l'échelle. Par exemple, Project Wisdom permet aux développeurs utilisant Red Hat Ansible de saisir une commande de codage sous la forme d’une phrase en anglais simple via une interface en langage naturel et d’obtenir un code généré automatiquement. Ce projet est le résultat d'une initiative d'IBM appelée « AI for Code » et du lancement d'IBM Project CodeNet, le plus grand ensemble de données de ce type destiné à enseigner le codage à l'IA.
L'IA est efficace pour créer des expériences personnalisées à grande échelle grâce à des chatbots, des assistants digitaux et d'autres interfaces client. McDonald’s, la plus grande entreprise de restauration au monde, développe des solutions d'assistance client avec la technologie IBM Watson AI et le traitement du langage naturel (NLP) pour accélérer le développement de sa technologie de prise de commande automatisée (AOT). Cette solution permettra non seulement d'étendre la portée de la technologie AOT sur différents marchés, mais également de surmonter les défis d'intégration liés aux langues supplémentaires, aux dialectes et aux variations de menu.
Lorsqu’IBM a mis en œuvre IBM watsonx Orchestrate dans le cadre d’un programme pilote pour IBM Consulting en Amérique du Nord, l’entreprise a économisé 12 000 heures en un trimestre sur les tâches manuelles d’évaluation des promotions, réduisant ainsi à cinq le processus qui prenait autrefois 10 semaines. Le projet pilote a également facilité l'obtention d'informations importantes en matière de ressources humaines. Grâce à son outil numérique HiRo, l'équipe RH d'IBM dispose désormais d'une vision plus claire de chaque employé susceptible d'être promu et peut évaluer plus rapidement si les critères clés ont été remplis.
L'intelligence artificielle dans le monde des affaires offre la possibilité d'améliorer un large éventail de processus et de domaines commerciaux, en particulier lorsque l'organisation adopte une approche axée sur l'intelligence artificielle.
Au cours des cinq prochaines années, nous assisterons probablement à une accélération de la mise en œuvre des programmes d'IA par les entreprises, qui s'intéresseront aux domaines dans lesquels l'IA a récemment progressé, tels que le travail numérique, l'automatisation informatique, la sécurité, la durabilité et la modernisation des applications.
En fin de compte, le succès des nouvelles technologies en IA dépendra de la qualité des données, de l’architecture de gestion des données, des modèles de fondation et de la bonne gouvernance. Grâce à ces éléments et à des objectifs pratiques axés sur l'activité, les entreprises peuvent tirer le meilleur parti des opportunités offertes par l'IA.
