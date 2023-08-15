Les modèles de fondation sont des modèles d’IA entraînés à l’aide d’algorithmes de machine learning sur un large jeu de données non étiquetées qui peuvent être utilisées pour différentes tâches avec un ajustement minime. Le modèle peut appliquer les informations qu’il a apprises sur une situation à une autre grâce à l’apprentissage auto-supervisé et à l’apprentissage par transfert. Par exemple, ChatGPT est basé sur les modèles de fondation GPT-3.5 et GPT-4 créés par OpenAI.

Des modèles de base bien conçus offrent des avantages considérables ; l'utilisation de l'IA peut permettre aux entreprises de gagner un nombre considérable d'heures dans la création de leurs propres modèles. Ces gains de temps sont ce qui incite de nombreuses entreprises à adopter plus largement cette technologie. IBM prévoit que d'ici deux ans, les modèles de fondation alimenteront environ un tiers de l'IA dans les environnements d'entreprise.

D'un point de vue financier, les modèles de fondation nécessitent un investissement initial important. Cependant, ils permettent aux entreprises de réduire les coûts initiaux liés à la création de modèles, car ils sont facilement adaptables à d'autres utilisations, offrant ainsi un retour sur investissement plus élevé et une mise sur le marché plus rapide pour les investissements dans l'IA.

À cette fin, IBM développe actuellement un ensemble de modèles de fondation spécifiques à un domaine qui vont au-delà des modèles d'apprentissage du langage naturel et sont formés sur plusieurs types de données commerciales, notamment du code, des données chronologiques, des données tabulaires, des données géospatiales, des données semi-structurées et des données mixtes telles que du texte combiné à des images. Le premier d'entre eux, Slate, a été publié récemment.

L’IA commence par les données

Pour lancer un programme d’IA réellement efficace pour votre entreprise, vous devez disposer de jeux de données propres et de qualité et d’une architecture de données adéquate pour les stocker et y accéder. La transformation numérique de votre entreprise doit être suffisamment mûre pour garantir que les données sont collectées aux points de contact nécessaires, et les données doivent être accessibles à quiconque est chargé de les analyser.

Construire un modèle multicloud hybride efficace est essentiel pour que l’IA gère les quantités massives de données qui doivent être stockées, traitées et analysées. Les architectures de données modernes utilisent souvent une approche de type data fabric, ce qui simplifie l’accès aux données et permet une utilisation en fonction des besoins. L’adoption du data fabric permet également de créer une architecture composable prête pour l’IA, qui offre des capacités cohérentes dans les environnements cloud hybrides.

Gouvernance et connaissance de la provenance des données

L'importance de l'exactitude et de l'utilisation éthique des données fait de la gouvernance des données un élément essentiel de la stratégie d'IA de toute entreprise. Cela inclut l'adoption d'outils de gouvernance et l'intégration de la gouvernance dans les workflows afin de maintenir des normes cohérentes. Une plateforme de gestion des données permet également aux entreprises de documenter correctement les données utilisées pour construire ou affiner des modèles, offrant aux utilisateurs des informations sur les données utilisées pour façonner les productions et aux équipes de supervision réglementaire les informations nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité.