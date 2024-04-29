MTTR vs. MTBF : quelle est la différence ?

Chaque jour, les entreprises s’appuient sur divers systèmes et équipements pour assurer le bon fonctionnement de leurs opérations. Mais tous les systèmes nécessitent inévitablement un entretien. Il peut s’agir d’un logiciel immatériel, comme un réseau de services informatiques qui a accumulé suffisamment de bogues pour qu’une fonctionnalité importante cesse de fonctionner, ce qui oblige les développeurs à se dépêcher de trouver un correctif. Il peut également s’agir d’une pièce d’équipement physique, comme une machine à crème glacée dans un restaurant rapide dont le joint torique est cassé.

Tout finit par tomber en panne, des systèmes informatiques multi-sites aux ampoules individuelles. Un temps d’arrêt imprévu peut avoir des conséquences catastrophiques, et il revient aux ingénieurs et techniciens de maintenance des installations d’organiser à l’avance les mesures à prendre rapidement pour corriger une panne. L’objectif est de minimiser les temps d’arrêt, de réduire les coûts liés à la perte de productivité, aux revenus ou à l’insatisfaction des clients.

Les temps d’arrêt peuvent être minimisés de nombreuses manières. Par exemple, les entreprises peuvent s’efforcer de réduire le temps nécessaire à la réparation d’un équipement en mettant un nombre suffisant de pièces de rechange à la disposition des techniciens sur place. Elles peuvent également observer les processus de réparation afin de trouver des moyens plus rapides d’effectuer les réparations ou d’informer les techniciens. Et enfin, elles peuvent investir dans des outils plus performants ayant une durée de vie plus longue afin de réduire le nombre de réparations nécessaires.

Mais pour comprendre comment améliorer la fiabilité des systèmes et des composants, il faut d’abord pouvoir la mesurer. Le temps moyen de réparation (MTTR), (également appelé temps moyen de remise en route) et le temps moyen entre les pannes (MTBF) sont deux indicateurs de défaillance couramment utilisés pour mesurer la fiabilité des systèmes ou des produits dans le domaine de la maintenance des installations. Bien que ces acronymes soient liés, ils ont des significations différentes et sont utilisés pour répondre à des questions différentes.

Commençons par passer en revue le MTBF.