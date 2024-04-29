MTTR vs. MTBF : quelle est la différence ?

Chaque jour, les entreprises s’appuient sur divers systèmes et équipements pour assurer le bon fonctionnement de leurs opérations. Mais tous les systèmes nécessitent inévitablement un entretien. Il peut s’agir d’un logiciel immatériel, comme un réseau de services informatiques qui a accumulé suffisamment de bogues pour qu’une fonctionnalité importante cesse de fonctionner, ce qui oblige les développeurs à se dépêcher de trouver un correctif. Il peut également s’agir d’une pièce d’équipement physique, comme une machine à crème glacée dans un restaurant rapide dont le joint torique est cassé.
Tout finit par tomber en panne, des systèmes informatiques multi-sites aux ampoules individuelles. Un temps d’arrêt imprévu peut avoir des conséquences catastrophiques, et il revient aux ingénieurs et techniciens de maintenance des installations d’organiser à l’avance les mesures à prendre rapidement pour corriger une panne. L’objectif est de minimiser les temps d’arrêt, de réduire les coûts liés à la perte de productivité, aux revenus ou à l’insatisfaction des clients.
Les temps d’arrêt peuvent être minimisés de nombreuses manières. Par exemple, les entreprises peuvent s’efforcer de réduire le temps nécessaire à la réparation d’un équipement en mettant un nombre suffisant de pièces de rechange à la disposition des techniciens sur place. Elles peuvent également observer les processus de réparation afin de trouver des moyens plus rapides d’effectuer les réparations ou d’informer les techniciens. Et enfin, elles peuvent investir dans des outils plus performants ayant une durée de vie plus longue afin de réduire le nombre de réparations nécessaires.
Mais pour comprendre comment améliorer la fiabilité des systèmes et des composants, il faut d’abord pouvoir la mesurer. Le temps moyen de réparation (MTTR), (également appelé temps moyen de remise en route) et le temps moyen entre les pannes (MTBF) sont deux indicateurs de défaillance couramment utilisés pour mesurer la fiabilité des systèmes ou des produits dans le domaine de la maintenance des installations. Bien que ces acronymes soient liés, ils ont des significations différentes et sont utilisés pour répondre à des questions différentes.
Commençons par passer en revue le MTBF.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Le MTBF est un indicateur clé de performance (KPI) qui représente le temps moyen entre deux défaillances consécutives d’un système ou d’un produit. Le MTBF est une mesure de fiabilité, couramment utilisée dans le contexte des garanties, de la planification de la maintenance et du développement de produits. Notez que le MTBF, qui fait référence aux éléments réparables, ne doit pas être confondu avec le temps moyen avant défaillance (MTTF), terme étroitement lié qui fait référence aux actifs qui ne sont pas réparables et doivent être remplacés plutôt que réparés.
Le calcul du MTBF utilise la formule suivante :
MTBF = Durée totale de fonctionnement / Nombre de pannes sur une période donnée
Par exemple, si un produit est utilisé pendant 1 000 heures et qu’il rencontre 3 pannes pendant cette période, le MTBF serait le suivant : 1 000 heures/3 pannes = 333,3 heures
Cela signifie qu’en moyenne, on peut s’attendre à ce que le produit tombe en panne après 333,3 heures d’utilisation.
Le MTBF est utile pour déterminer la durée de vie prévue d’un produit et peut aider les fabricants à planifier la maintenance ou le remplacement. Cependant, elle ne tient pas compte du temps nécessaire pour réparer un produit après sa panne, ce qui peut être un facteur important dans certaines applications.
C’est là qu’intervient le MTTR.
Le MTTR correspond au temps moyen nécessaire pour réparer un système ou un produit après sa panne. Le MTTR est utilisé pour mesurer la fiabilité d’un système ou d’un produit du point de vue des réparations. Le MTTR comprend généralement le temps nécessaire pour avertir les équipes de maintenance, laisser refroidir l’équipement pour le réparer, corriger le problème, réassembler l’équipement ou les systèmes concernés et effectuer des tests avant de relancer la production.
L’objectif du MTTR est de minimiser les temps d’arrêt causés par les pannes et de réduire les coûts associés aux réparations.
Voici comment calculer le MTTR :
MTTR = Temps d’arrêt total/Nombre total de défaillances sur une période donnée
Par exemple, si au cours de l’année écoulée, un système est tombé en panne 5 fois, entraînant un total de 10 heures de temps d’arrêt (durée de réparation comprise), le MTTR sera le suivant : 10 heures/5 réparations = 2 heures
Cela signifie qu’en moyenne, il faut deux heures pour réparer le système après une défaillance.
Le MTTR est utile pour déterminer l’efficacité des opérations de maintenance et peut aider à identifier les domaines où des améliorations peuvent être apportées.
Le temps moyen entre les pannes (MTBF) et le temps moyen de réparation (MTTR) répondent à différentes questions et ont des applications différentes. Le MTBF et le MTTR appartiennent à une famille d’indicateurs clés de performance qui incluent le temps moyen de réponse, le temps moyen de détection (MTTD) et le temps moyen d’accusé de réception (MTTA), entre autres.
Le MTBF est une mesure de la durée de fonctionnement d’un système ou d’un produit avant qu’il ne tombe en panne, et il est utilisé pour planifier la maintenance ou le remplacement. Le MTTR mesure le temps nécessaire pour réparer un système ou un produit après sa panne, et il est utilisé pour minimiser les temps d’arrêt et diminuer les coûts de réparation.
Le MTBF ne prend pas en compte la période nécessaire pour réparer un produit après sa défaillance, tandis que le MTTR ne prend pas en compte le temps total entre les défaillances.
Dans de nombreux cas d’utilisation, les deux indicateurs peuvent être utilisés en tandem pour obtenir une image plus complète de la maintenabilité globale d’un système ou d’un produit. Par exemple, dans une usine de fabrication, le MTBF peut être utilisé pour déterminer la durée de vie prévue d’une machine et planifier son remplacement, tandis que le MTTR peut être utilisé pour optimiser les calendriers de maintenance de cette machine et maximiser le temps de fonctionnement total.
Dans le contexte du développement logiciel, le MTBF peut être utilisé pour mesurer la stabilité d’un système et planifier les mises à jour ou les correctifs, tandis que le MTTR peut être utilisé pour optimiser le processus de développement et réduire le temps nécessaire à la résolution des problèmes.
L’amélioration du MTBF et du MTTR pour réduire le temps d’arrêt peut être un processus complexe qui implique l’identification et la résolution de la cause profonde des défaillances du système, l’optimisation de des opérations de maintenance et la mise en œuvre d’améliorations dans les processus de conception et de fabrication.
Aujourd’hui, les grandes entreprises utilisent des systèmes de gestion de maintenance informatisés (CMMS) pour les aider à gérer leurs processus de maintenance. Un CMMS propose généralement des fonctionnalités telles que la gestion des ordres de travail, la planification de la maintenance préventive, la gestion des stocks, la gestion des actifs et l’établissement de rapports.
IBM Maximo est un logiciel de gestion d’actifs d’entreprise qui inclut des capacités CMMS complètes. Maximo est une plateforme unique et intégrée basée sur le cloud qui utilise l’intelligence artificielle (IA), l’IdO et l’analytique pour optimiser les performances, prolonger le cycle de vie des actifs et réduire les coûts des pannes. Un outil connexe, IBM Instana Observability, offre une full Stack Observability dans le but d’aider les utilisateurs à optimiser et à démocratiser la prévention des incidents.
Ces deux produits vous donneront la visibilité nécessaire sur vos actifs et opérations pour prendre des décisions plus éclairées et basées sur les données, ce qui entraînera finalement moins de pannes et moins de temps d’arrêt.
Abonnez-vous à la Think Newsletter
Exploitez des procédés prédictifs alimentés par l’IA pour augmenter la production des usines, réduire les stocks de pièces détachées et rationaliser les services de gestion des actifs.
Découvrez comment donner à vos équipes opérationnelles les moyens d’agir grâce à une gestion intelligente des actifs et des performances.
Grâce à l’IA et aux données de l’IdO, les actifs connectés et intelligents peuvent optimiser les performances, s’adapter aux changements et assurer la continuité des activités.
Optimisez les calendriers, les ressources et les performances des actifs avec IBM Maximo Application Suite.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.
Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.