Qu’est-ce que l’intervalle moyen entre les défaillances (MTBF) ?

La formule MTBF est souvent utilisée dans le contexte de la facilité de maintenance des systèmes industriels ou électroniques, où la défaillance d’un composant peut entraîner des temps d’arrêt importants, voire des risques pour la sécurité. Le MTBF est toutefois utilisé dans de nombreux types de systèmes réparables et dans divers secteurs.



Il peut aider à mesurer la fiabilité globale des usines de fabrication, des réseaux énergétiques, des réseaux d’information et peut être appliqué dans de nombreux cas d’utilisation.

Le MTBF est calculé en divisant la durée totale de fonctionnement par le nombre de défaillances qui se produisent pendant cette période. On obtient alors une valeur moyenne qui peut être utilisée pour estimer la durée de vie prévue du système ou du composant.

Il est important de noter que le MTBF est un temps moyen et ne garantit pas qu’un système ou un composant particulier passera la totalité de sa période MTBF sans rencontrer de défaillance.



Le temps réel entre les défaillances peut varier considérablement, et il n’est pas rare que les défaillances se produisent bien avant ou bien après le MTBF. En outre, le MTBF ne tient pas compte de la gravité des défaillances ni de l’impact qu’elles peuvent avoir sur les opérations ou la sécurité.

Le MTBF est une mesure de fiabilité, et non une garantie de fiabilité. Il mesure la fréquence à laquelle les défaillances se produiront probablement, mais ne prend pas nécessairement en compte tous les facteurs externes.



Les conditions environnementales, les pratiques de maintenance et les modèles d’utilisation peuvent avoir un impact sur la fiabilité d’un système ou d’un composant. Il est donc essentiel d’utiliser le MTBF comme un outil parmi d’autres, afin d’obtenir une vision plus détaillée de la santé globale d’un système ou composant. Déterminer le MTBF nous donne une mesure utile du nombre de défaillances sur une période donnée, mais ne nous explique pas pourquoi ces problèmes se produisent.

Un MTBF élevé ne signifie pas que les pannes ne se produiront jamais, mais qu’elles sont moins susceptibles de se produire. Tous les systèmes et composants ont un cycle de vie limité, et des défaillances peuvent survenir en raison de divers facteurs, notamment l’usure, les conditions environnementales et les défauts de fabrication.

Les ingénieurs en fiabilité peuvent utiliser le MTBF pour comparer la fiabilité de systèmes ou de composants similaires, mais il n’est pas possible de comparer directement des systèmes ou des composants différents. En effet, le MTBF dépend fortement des conditions de fonctionnement, des modèles d’utilisation et d’autres facteurs propres au système ou au composant mesuré.



Il est difficile, voire déconseillé, de tenter de définir ce que serait un bon MTBF en comparant différents cas d’utilisation. Un bon MTBF pour un système pourrait être très différent d’un bon MTBF dans un autre cas d’utilisation, même similaire.