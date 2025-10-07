Le temps moyen de réparation (MTTR) est calculé en prenant le temps total de réparation résultant d’une défaillance particulière et en le divisant par le nombre total de réparations effectuées au cours d’une période donnée. La formule MTTR est la suivante :

MTTR = Durée totale consacrée aux réparations/Nombre de réparations

Pour obtenir une mesure précise du MTTR, il est important de réaliser le suivi de la durée totale nécessaire à la détection de la défaillance, au diagnostic du problème et à la réparation. Cela peut aider les organisations à identifier les domaines dans lesquels elles doivent améliorer leurs processus et à réduire le temps nécessaire à la réparation des équipements ou des systèmes, augmentant ainsi leur disponibilité et leur fiabilité.

Supposons qu’une ligne de production d’une entreprise ait subi des défaillances mécaniques qui ont entraîné trois heures de temps de réparation avant la résolution du problème. Au cours du même mois, deux réparations ont été effectuées sur l’équipement en raison de divers problèmes.

Pour calculer le MTTR de la ligne de production au cours de ce mois, nous utiliserons la formule :

Puisque le MTTR signifie « temps total passé sur les réparations » divisé par « nombre de réparations ».

MTTR = 3 heures/2 réparations

MTTR = 1,5 heures

Ainsi, le MTTR pour le mois donné et pour la ligne de production, serait de 3 heures. En suivant le MTTR dans le cadre habituel de ses opérations, l’entreprise peut identifier les tendances, améliorer ses processus de réparation et réduire les durées d’immobilisation, afin d’améliorer ses résultats.