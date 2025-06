Qu'est-ce que la maintenance des installations ?

La maintenance des installations présente de nombreux avantages. L’entretien régulier des installations garantit le fonctionnement optimal de tous les biens d’équipement, systèmes et infrastructures. Cette gestion des actifs permet de minimiser les temps d’arrêt, les dysfonctionnements et les perturbations, ce qui se traduit par une productivité continue et des opérations fluides. Des travaux d’entretien appropriés peuvent également prolonger la durée de vie des actifs, retardant ainsi la nécessité de procéder à des remplacements ou à des mises à niveau coûteux.

L’entretien des installations joue également un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité des occupants, des visiteurs et du public. Les installations commerciales sont souvent soumises à diverses normes et réglementations, telles que les normes en matière de santé et de sécurité, les réglementations environnementales et les codes de construction. Les exigences de l’administration américaine de la sécurité et de la santé au travail (OSHA), par exemple, visent à assurer un environnement de travail sûr. Un entretien approprié des installations permet de garantir le respect de ces réglementations, en évitant les amendes, les pénalités et les responsabilités légales.

Enfin, de nombreuses installations consomment des quantités d’énergie importantes pour le chauffage, la climatisation, l’éclairage et d’autres opérations. Une maintenance efficace des équipements consommant une certaine quantité d’énergie (tels que les systèmes CVC) peut réduire le gaspillage d’énergie et diminuer les coûts associés aux services publics. La maintenance des installations peut également soutenir directement les stratégies de durabilité d’une organisation par le biais de mises à niveau écoénergétiques, de mesures de conservation de l’eau et de stratégies de réduction des déchets.