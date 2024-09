Dans l'étude IBM Institute for Business Value 2021 CEO Study, 56 % des PDG soulignent la nécessité de « rechercher activement » l'agilité et la flexibilité opérationnelles au cours des deux à trois prochaines années. L'une des implications est qu'au fur et à mesure que de nombreuses entreprises retournent dans leurs bureaux, le lieu de travail devient idéalement une destination où les employés souhaitent se réunir et collaborer, en se connectant en toute sécurité les uns avec les autres. Et puis il y a déjà la nécessité de créer une stratégie de retour sur le lieu de travail. Pour en savoir plus, consultez les blogs suivants.

La tendance est aux espaces de travail hybrides. Le nouvel espace de travail dans le monde post-pandémique devra satisfaire encore davantage de besoins. La productivité signifie-t-elle le maintien du travail en face à face ou l'économie du temps de trajet des employés ? Jetez un coup d'œil aux avantages et aux défis de la mise en place d'un modèle d'espace de travail hybride.



Offrez aux employés une meilleure expérience du lieu de travail. La notion de « lieu de travail idéal » est actuellement redéfinie par la COVID-19, les attentes des employés et la technologie. Cette expérience peut encore faire la différence entre des employés engagés et productifs et une entreprise confrontée à la rotation du personnel et à des perturbations encore plus importantes. Découvrez comment créer cette nouvelle expérience.