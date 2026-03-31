Les équipes de maintenance sont de plus en plus sous pression pour réduire les temps d’arrêt, contrôler les coûts, gérer les risques et maintenir les actifs en fonctionnement. Pourtant, elles dépendent encore de feuilles de calcul, de journaux papier ou d’outils de GMAO obsolètes qui ne peuvent pas suivre les exigences opérationnelles modernes. Les lacunes de compétences, le vieillissement des infrastructures et les attentes croissantes des dirigeants ne font qu’aggraver le défi.
Le guide d’achat de la GMAO est une ressource pratique qui vous accompagne lorsque vous évaluez votre prochain système de gestion de la maintenance. Que vous abandonniez les feuilles de calcul ou que vous remplaciez un système de GMAO hérité, ce guide vous aide à aligner les parties prenantes, à définir les bons indicateurs, à comparer les options de fournisseurs et à choisir une plateforme qui évolue avec votre entreprise.
Ce que vous apprendrez :