Les équipes de maintenance sont de plus en plus sous pression pour réduire les temps d’arrêt, contrôler les coûts, gérer les risques et maintenir les actifs en fonctionnement. Pourtant, elles dépendent encore de feuilles de calcul, de journaux papier ou d’outils de GMAO obsolètes qui ne peuvent pas suivre les exigences opérationnelles modernes. Les lacunes de compétences, le vieillissement des infrastructures et les attentes croissantes des dirigeants ne font qu’aggraver le défi.



Le guide d’achat de la GMAO est une ressource pratique qui vous accompagne lorsque vous évaluez votre prochain système de gestion de la maintenance. Que vous abandonniez les feuilles de calcul ou que vous remplaciez un système de GMAO hérité, ce guide vous aide à aligner les parties prenantes, à définir les bons indicateurs, à comparer les options de fournisseurs et à choisir une plateforme qui évolue avec votre entreprise.



Ce que vous apprendrez :

Pourquoi la gestion de la maintenance doit évoluer dès maintenant et comment les temps d’arrêt, les pressions en matière de coûts et les pénuries de main-d’œuvre redéfinissent les attentes liées aux plateformes de GMAO

Quels sont les indicateurs de réussite les plus importants, afin que votre évaluation soit directement liée aux résultats en matière de temps de fonctionnement, de productivité et de réduction des coûts

Un cadre pour comparer les fournisseurs, notamment en termes de facilité d’utilisation, d’expérience mobile, de besoins d’intégration, d’évolutivité et de préparation à l’IA.