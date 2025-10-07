Les bons de fabrication sont la force motrice de la stratégie de maintenance de toute organisation. Lorsqu'un manager soumet une demande de maintenance, l'entité qui reçoit la demande crée un document papier et/ou numérique qui comprend tous les détails des tâches de maintenance et élabore un processus pour les mener à bien.Ce document est appelé bon de fabrication. Les bons de fabrication peuvent également inclure des informations sur :

L'entreprise qui traite la commande

Le lieu du travail à effectuer



Toutes les exigences en matière de compétences, d'outils et/ou de matériaux

L'entité qui donne l'autorisation

Le technicien ou le fournisseur de services affecté à la tâche

Le coût estimé de la réalisation

Les estimations du coût des matériaux et du travail

La date d'achèvement attendue

La date d'achèvement réelle

Le niveau de priorité

L'objectif principal d'un bon de fabrication est de tenir toutes les parties impliquées dans l'opération de maintenance au courant du flux de travaux. Lorsqu'ils sont utilisées efficacement, les bons de fabrication aident à organiser, à communiquer et à suivre efficacement les travaux de maintenance au sein d'un service ou d'une organisation.

