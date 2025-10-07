Les bons de fabrication sont la force motrice de la stratégie de maintenance de toute organisation. Lorsqu'un manager soumet une demande de maintenance, l'entité qui reçoit la demande crée un document papier et/ou numérique qui comprend tous les détails des tâches de maintenance et élabore un processus pour les mener à bien.Ce document est appelé bon de fabrication. Les bons de fabrication peuvent également inclure des informations sur :
L'objectif principal d'un bon de fabrication est de tenir toutes les parties impliquées dans l'opération de maintenance au courant du flux de travaux. Lorsqu'ils sont utilisées efficacement, les bons de fabrication aident à organiser, à communiquer et à suivre efficacement les travaux de maintenance au sein d'un service ou d'une organisation.
Une organisation a généralement besoin de plusieurs types de bons de fabrication pour exécuter ses opérations de maintenance. En fonction de la taille de l'organisation et de son secteur d'activité, certains types de bons peuvent être plus répandus que d'autres. Une usine qui fabrique des produits chimiques dangereux, par exemple, recevra beaucoup plus de bons de fabrication en matière de sécurité qu'un complexe d'appartements. Cependant, il est important de comprendre les huit principaux types de bons qu'une organisation peut être amenée à traiter.
Le flux de gestion des bons de fabrication décrit le parcours d'un bon dans le processus de maintenance dans une organisation donnée, en commençant par l'identification des tâches de maintenance et l'analyse post-achèvement.
Dans la première phase du cycle de vie, une personne ou une organisation identifie la tâche que le personnel de maintenance doit accomplir. Elle détermine également si les tâches d'entretien relèvent de l'entretien planifié - les travaux étant alors facilement identifiables à l'avance - ou de l'entretien non planifié - l'étendue et les spécificités du travail nécessitant une évaluation initiale.
Une fois les problèmes de maintenance identifiés, un ou une responsable présente les détails dans un formulaire de demande de bon et soumet le formulaire au service de maintenance pour révision et approbation. Les demandes de travail peuvent intervenir dans diverses circonstances, qu'il s'agisse de demandes émanant de locataires ou d'audits de maintenance préventive.
Le service (ou l'équipe) de maintenance est responsable de l'évaluation des demandes de travail une fois qu'elles sont soumises. Le service examine les détails de la demande de travail pour déterminer s'il peut terminer le travail, puis détermine les besoins en personnel et en ressources. Si elle est approuvée, la demande de bon de fabrication est convertie en bon.
Une fois que l'équipe de maintenance ou le superviseur approuve la demande de travail et alloue les matériaux, l'équipement et le personnel dont il a besoin pour terminer les tâches, il crée un bon de fabrication.Ce bon comprend tous les détails nécessaires au travail, ainsi que les coordonnées de l'entreprise et la date limite d'achèvement. La maintenance doit également décider de la manière dont elle priorisera le nouveau bon de travail dans le flux de travaux global.
Au cours de cette phase, l'équipe ou superviseur attribue les tâches à un technicien de maintenance qualifié qui effectuera la liste de contrôle des tâches sur le calendrier proposé. Si l'organisation utilise un logiciel de gestion de la maintenance informatisée (CMMS), la tâche sera automatiquement assignée à un technicien.
Les techniciens de maintenance sont responsables de la documentation et de la fermeture d'un bon de fabrication une fois toutes les tâches terminées. Les techniciens doivent détailler le temps qu'ils ont consacré à chaque tâche, les matériaux/équipements qu'ils ont utilisés, fournir des photos de leur travail et toutes les notes ou observations le concernant. Selon le cas, un responsable peut devoir signer le bon de travail terminé et fournir des conseils sur les prochaines étapes ou non.
L'examen des bons de fabrication complets peut fournir des informations précieuses sur les opérations de maintenance. Les entreprises doivent donc les analyser en permanence pour identifier les possibilités d'amélioration du processus de traitement des bons.L'analyse post-achèvement aide également les équipes de maintenance à identifier les tâches qu'elles ont manquées ou qu'elles doivent revoir.
La façon dont une organisation gère les bons de fabrication dépend de plusieurs facteurs, notamment sa taille, son secteur, son personnel et ses ressources financières, ses exigences d'entretien des installations et son approche globale de la gestion des actifs. Néanmoins, certaines bonnes pratiques aideront à optimiser le processus de gestion des bons de travail, quel que soit l'environnement.
À mesure qu'une entreprise grandit, il peut devenir intenable de s'appuyer sur des systèmes de bons papier ou même sur des feuilles de calcul, car il faut gérer des besoins en matière de données qui sont en constante évolution. Les grandes entreprises et celles dont les besoins sont plus complexes peuvent investir dans un logiciel de gestion des bons de fabrication, comme les CMMS ou les systèmes EAM.
Outre la création et le suivi de base des bons de fabrication, les systèmes EAM et les CMMS utilisent des applications mobiles et des technologies cloud pour aider les équipes de maintenance à planifier la maintenance préventive, analyser les tâches terminées, visualiser et signaler les données et optimiser la gestion des stocks. L'intégration d'un système de gestion des ordres de mission peut vous aider à :
Un CMMS ou un EAM de haute qualité planifiera, créera, suivra et organisera automatiquement les demandes de service et les bons de fabrication, éliminant ainsi les tâches excessives de planification pour les responsables de maintenance et les superviseurs. L'utilisation d'un système numérique de gestion des bons permet également à l'organisation de stocker de grandes quantités de données par voie électronique, réduisant ainsi les dépenses associées au stockage papier.
Toutes les données relatives aux bons de fabrication étant centralisées, tous les membres de l'équipe de gestion peuvent suivre les bons de travail au fur et à mesure qu'ils progressent dans le flux de travaux. Les plateformes de CMMS/EAM accompagnées d'un logiciel pour appareils mobiles poussent l'accès encore plus loin, en utilisant des notifications push et en permettant aux membres de l'équipe de visualiser et de modifier les tâches en temps réel.
Le logiciel de gestion des bons de fabrication permet à une organisation d'agréger et d'afficher les données des bons en fonction de ses besoins spécifiques. Les équipes de maintenance peuvent créer et afficher des rapports personnalisables, et visualiser les données de tendance qui permettent de rationaliser la gestion des actifs et de prévoir la maintenance préventive.
