IBM Maximo Application Suite est une plateforme hybride unique et intégrée, basée sur le cloud. Elle utilise les données IoT, les analyses et l’IA pour assurer une gestion intelligente des actifs, une surveillance et une maintenance prédictive.

Vous apprendrez comment :

- Contrôler à distance toutes vos opérations

- Introduire l’IA dans vos opérations et détecter les anomalies

- Gérer votre maintenance, partout et à tout moment

- Rendre le travail de technicien plus productif

- Comprendre et agir sur la santé de vos actifs

- Créer un espace de travail encore plus sécurisé pour tous

*actif en anglais