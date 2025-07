Qu’est-ce que l’analyse des causes premières ?

Une fois que l’équipe RCA dispose d’une liste exhaustive des causes possibles et des facteurs contributifs, il est temps de déterminer les causes premières du problème. Passez en revue l’ensemble des causes possibles et examinez l’impact réel de chacune d’entre elles pour déterminer celles qui semblent les plus problématiques, celles qui présentent des similitudes et celles qui peuvent être éliminées. N’oubliez pas qu’un problème peut avoir plusieurs origines.

Une fois que l’équipe a restreint la liste des possibilités, classez les possibles causes premières restantes en fonction de leur impact et de la probabilité qu’elles soient la cause profonde du problème. La direction examinera et analysera chaque possibilité et collaborera avec l’équipe RCA pour déterminer les causes premières réelles.