1. Les chatbots de menus ou de boutons

Les chatbots de menus ou de boutons sont les plus élémentaires : les usagers interagissent avec eux en cliquant sur l’option d’un menu scénarisé qui correspond le mieux à leurs besoins. En fonction du bouton cliqué, le chatbot propose une nouvelle série d’options jusqu’à ce que l’utilisateur trouve l’option la plus pertinente et la plus spécifique. Ces chatbots fonctionnent essentiellement comme un arbre de décision.

Bien que ces chatbots offrent des fonctionnalités simples et puissent être utiles pour répondre aux questions répétitives et directes des utilisateurs, ils peuvent éprouver des difficultés lorsqu’ils sont confrontés à des demandes plus nuancées car ils sont limités à des options de réponse prédéfinies. Premièrement, ce type de chatbot peut prendre plus de temps pour comprendre les besoins des clients, en particulier si l’usager doit passer par plusieurs séries de boutons avant d’arriver à l’option recherchée. Deuxièmement, si le besoin d’un utilisateur n’est pas inclus dans une option de menu, le chatbot sera inutile puisqu’il n’offre pas de champ de saisie de texte libre.

2. Les chatbots basés sur des règles

S’appuyant sur la fonctionnalité d’arbre de décision simple des chatbots de menu, le chatbot basé sur des règles utilise la logique conditionnelle si/alors pour générer des flux d’automatisation de conversation. Ces bots agissent essentiellement comme des FAQ interactives où un concepteur de conversation programme des combinaisons prédéfinies d’options de questions-réponses afin que le chatbot puisse comprendre les données de l’utilisateur et y répondre avec précision.

Exploitant la détection basique de mots-clés, ces types de chatbots sont relativement faciles à entraîner et sont efficaces lorsqu’on leur pose des questions prédéfinies. Cependant, comme les chatbots de menu rigides, ils ne sont pas à la hauteur lorsqu’ils sont confrontés à des requêtes complexes. Ces chatbots ont du mal à répondre aux questions qui n’ont pas été prévues par le concepteur de conversation, car leur production dépend du contenu pré-écrit programmé par leurs développeurs.

Comme il est impossible pour le concepteur de conversation de prévoir et de préprogrammer le chatbot pour tous les types de requêtes des utilisateurs, les chatbots limités basés sur des règles se retrouvent souvent bloqués car ils ne comprennent pas la demande de l’usager. Dans ce cas, le chatbot passe à côté de détails importants et demande à l’utilisateur de répéter des informations déjà communiquées. Cela se traduit par une expérience frustrante pour l’utilisateur et conduit souvent le chatbot à transférer l’utilisateur vers un agent d’assistance en direct. Dans certains cas, le transfert vers un agent humain n’est pas autorisé ; le chatbot empêche alors l’utilisateur d’accéder aux informations souhaitées, le frustrant encore davantage.

3. Les chatbots alimentés par l’IA

Alors que le flux conversationnel du chatbot basé sur des règles ne prend en charge que les options de questions-réponses prédéfinies, les chatbots IA comprennent les questions de l’utilisateur, quelle que soit la manière dont elles sont formulées. Grâce aux capacités de l’IA et du natural language understanding (NLU), le chatbot IA peut rapidement détecter toutes les informations contextuelles pertinentes partagées par l’usager, pour que la conversation se déroule de manière plus fluide et plus conversationnelle. Lorsque le chatbot alimenté par l’IA n’est pas sûr de ce que demande une personne et qu’il trouve plusieurs actions susceptibles d’y répondre, il peut poser des questions plus précises. Il peut également afficher une liste d’actions possibles à partir de laquelle l’utilisateur peut sélectionner l’option qui correspond à ses besoins.

Les algorithmes de machine learning qui sous-tendent les chatbots IA leur permettent d’apprendre automatiquement et de développer une base de connaissances de plus en plus intelligente de questions-réponses basées sur les interactions avec l’utilisateur. Grâce à l’apprentissage profond, plus un chatbot IA fonctionne depuis longtemps, mieux il peut comprendre ce que l’utilisateur veut accomplir et fournir des réponses plus détaillées et plus précises, contrairement à un chatbot dont les connaissances sont basées sur un algorithme récemment mis en place.

Les chatbots d’IA conversationnelle peuvent se souvenir des conversations qu’ils ont eues avec les utilisateurs et intégrer ce contexte dans leurs interactions. Lorsqu’ils sont associés à des capacités d’automatisation telles que l’automatisation robotisée des processus (RPA), les usagers peuvent accomplir des tâches par le biais du chatbot. Ainsi, pour une commande de pizza, le chatbot du restaurant peut reconnaître un client fidèle qui revient passer commande, le saluer par son nom, mémoriser sa commande « habituelle » et utiliser l’adresse de livraison et la carte bancaire qu’il a sauvegardées pour finaliser la commande. Profondément intégré aux systèmes métier, le chatbot IA peut extraire des informations de plusieurs sources contenant l’historique des commandes des clients et créer un processus de commande rationalisé.

En outre, si un utilisateur n’est pas satisfait et souhaite parler à un agent humain, le transfert peut se faire de façon fluide. Dans ce cas, l’agent d’assistance en direct dispose de l’historique de la conversation avec le chatbot et peut reprendre l’appel en étant bien informé.

Le temps nécessaire pour concevoir un chatbot IA peut varier en fonction de facteurs tels que la pile technologique et les outils de développement que vous utilisez, la complexité du chatbot, les fonctionnalités souhaitées, la disponibilité des données, et la nécessité éventuelle de l’intégrer à d’autres systèmes, bases de données ou plateformes. Avec une plateforme conviviale, no-code/low code, vous pouvez créer des chatbots IA plus rapidement.

4. Les chatbots vocaux

Un chatbot vocal est un autre outil de conversation qui permet aux utilisateurs d’interagir avec le bot en lui parlant plutôt qu’en écrivant. Certains chatbots vocaux peuvent être plus rudimentaires. Les utilisateurs peuvent être frustrés par la technologie de réponse vocale interactive (SVI) qu’ils ont rencontrée, en particulier lorsque le système ne parvient pas à extraire l’information recherchée par l’utilisateur à partir des options de menu préprogrammées et qu’il met l’utilisateur en attente. Toutefois, ce système évolue grâce à l’intelligence artificielle.

Les chatbots vocaux alimentés par l’IA peuvent offrir les mêmes fonctionnalités avancées que les chatbots IA, mais ils sont déployés sur des canaux vocaux et utilisent la technologie text-to-speech et speech-to-text. Avec l’aide du NLP et en s’intégrant aux technologies informatiques et téléphoniques, les chatbots vocaux peuvent désormais comprendre les questions posées oralement, analyser les besoins professionnels des utilisateurs et fournir des réponses pertinentes sur le ton de la conversation. Ces éléments peuvent accroître l’engagement client et la satisfaction de l’agent humain, améliorer les taux de résolution des appels et réduire les temps d’attente.

Si les chatbots et les bots vocaux visent tous deux à identifier les besoins des utilisateurs et à fournir des réponses utiles, les chatbots vocaux peuvent constituer une méthode de communication plus rapide et plus pratique, dans la mesure où il est plus facile d’obtenir une réponse en temps réel sans avoir à taper ou à cliquer sur les options d’un menu déroulant.

5. Les chatbots d’IA générative

Dotée de capacités d’IA générative, la prochaine génération de chatbots offre des fonctionnalités encore plus avancées. En effet, ils comprennent le langage courant, peuvent s’adapter au style de conversation de l’utilisateur et faire preuve d’empathie dans leurs réponses aux questions des utilisateurs. Alors que les chatbots d’IA conversationnelle peuvent assimiler les questions ou les commentaires d’un utilisateur et générer une réponse « humaine », les chatbots alimentés par l’IA générative peuvent aller plus loin en générant du nouveau contenu en sortie. Ce nouveau contenu peut inclure du texte, des images et du son de haute qualité basés sur les LLM sur lesquels ils ont été entraînés. Les interfaces de chatbot dotées de l’IA générative peuvent reconnaître, résumer, traduire, prédire et créer du contenu en réponse à la requête d’un utilisateur sans nécessiter d’interaction humaine.