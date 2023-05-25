Les cinq principaux avantages de l’AIOps et de l’automatisation

Si vous travaillez dans le domaine informatique, que ce soit à un poste de direction ou en tant que praticien, vous connaissez la pression qui pèse sur vos opérations informatiques (ITOps). Vous devez optimiser les dépenses, l’efficacité opérationnelle et intégrer des technologies nouvelles et innovantes. Mais vos outils vous ralentissent-ils ?
Inventé par le cabinet d’études Gartner, l’AIOps est l’intelligence artificielle (« AI » en anglais) appliquée aux opérations informatiques (ITOps). Il s’agit de l’application des capacités de l’intelligence artificielle (IA) (par exemple le traitement automatique du langage naturel et les modèles de machine learning) pour automatiser et rationaliser les workflows opérationnels.
Dans cet article de blog, nous examinerons les problèmes liés aux opérations informatiques traditionnelles à travers le prisme de l’automatisation fondée sur les données et des avantages de l’AIOps. Il s’agit d’un moyen puissant de traiter des problèmes critiques tels que la performance sous-optimale des applications et les mauvaises expériences client, d’améliorer des indicateurs tels que le MTTR et de résoudre les problèmes de compétences des équipes informatiques pour accroître la résilience.
Nous vous montrerons comment les solutions alimentées par l’IA peuvent aider votre personnel informatique à passer d’une approche réactive à une approche plus prédictive et proactive, visant à relever des défis dynamiques, à assurer une résolution plus rapide des problèmes, à offrir des avantages financiers à votre entreprise et à faciliter votre transformation numérique.
La prolifération des services cloud, des microservices, des conteneurs et des environnements de cloud hybride complique la tâche des équipes informatiques traditionnelles chargées de surveiller et de gérer les problèmes potentiels au sein de ces environnements complexes. Il en résulte des angles morts, de fausses alertes et des retards dans l’identification et la résolution des problèmes. Or, chaque seconde compte : une récente enquête d’IDC a révélé qu’une seule heure d’arrêt coûte en moyenne 250 000 dollars ou plus lorsqu’un service de production générateur de revenus est affecté.
Avec l’AIOps, vous bénéficiez d’outils d’observabilité qui fournissent une granularité et une cardinalité des données en temps quasi réel pour toutes les parties prenantes liées aux applications. Une meilleure visibilité, une meilleure communication et une plus grande transparence permettent aux équipes d’identifier les problèmes de manière plus agile et plus réactive. Par exemple, lorsque le groupe Enento a modernisé ses systèmes sur site existants, il a utilisé l’observabilité pour surveiller toutes ses applications en un seul endroit. Cette approche lui a permis de respecter les accords de niveau de service (SLA) et d’atteindre une disponibilité de 99,99 %.
Les réseaux complexes et diversifiés d’aujourd’hui bénéficient également de l’AIOps et de la surveillance de la performance en temps réel. BT Business a atteint un niveau de visibilité inédit et a consolidé le nombre de systèmes de surveillance de 80 %. Cela a permis une intégration plus simple et une réduction importante des coûts de licence logicielle.
En moyenne, les entreprises utilisent plus de 1 000 applications au sein d’environnements de cloud hybride. Nous sommes également submergés de données, mais moins d’un tiers des données d’entreprise sont utilisées. Les infrastructures informatiques traditionnelles ne parviennent pas à analyser toutes les informations, ce qui signifie qu’il est difficile, voire impossible, de comprendre les possibilités d’amélioration et d’innovation.
L’avantage de l’AIOps est qu’il vous offre les outils nécessaires pour éliminer le bruit informatique tout en corrélant les données opérationnelles provenant de plusieurs environnements informatiques. Cela signifie que vous pouvez utiliser la détection des anomalies, effectuer une analyse des causes profondes et proposer des solutions plus rapidement et avec plus de précision que ce qui est humainement possible. Les équipes informatiques, auparavant occupées à réparer, peuvent désormais se consacrer au déploiement et apporter une plus grande valeur ajoutée à l’entreprise. Par exemple, ExaVault a choisi une solution d’observabilité offrant une visibilité instantanée sur les problèmes de performance des applications et a ainsi réduit le temps moyen de résolution (MTTR) de 56,6 %.
Trop souvent, l’approche traditionnelle de l’ITOps en matière de gestion des applications consiste à engager des dépenses excessives dans le cloud afin d’éviter les risques liés aux performances. Il n’est donc pas étonnant que les entreprises déclarent avoir gaspillé 32 % de leurs dépenses cloud en 2022. Mais aujourd’hui, chaque centime compte, et ces dépenses inutiles ont également des implications environnementales.
L’avantage de l’AIOps est sa capacité à optimiser les coûts liés au cloud en utilisant des logiciels, et non l’intervention humaine, pour prendre des décisions critiques. Les applications obtiennent exactement les ressources dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin, de manière continue et automatique. Par exemple, en seulement 10 mois, Providence a migré en toute sécurité une partie importante de ses workloads vers Azure et a réalisé plus de 2 millions de dollars d’économies grâce à des mesures d’optimisation, tout en garantissant la performance des applications, même pendant les pics de demande.
Les centres de données représentent 1 à 1,5 % de la consommation mondiale d’électricité. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il n’est pas rare que les équipes informatiques surallouent les ressources afin d’atténuer les risques liés à la performance des applications. Pourtant, cette approche traditionnelle a un coût tant pour l’entreprise que pour l’environnement, et les clients surveillent si vous prenez vos engagements ESG au sérieux. Selon Nielsen, 75 % des milléniaux modifieront leurs habitudes d’achat pour privilégier les produits respectueux de l’environnement.
En matière de durabilité, les outils AIOps vous permettent de mettre en œuvre le FinOps, une discipline de gestion financière du cloud, et d’optimiser automatiquement vos environnements cloud et vos centres de données. Cela diminue la quantité d’énergie utilisée et réduit le gaspillage produit par les machines inutilisées. Par exemple, depuis son passage à l’AIOps, BlueIT a réduit le gaspillage dans les environnements de ses clients. Après avoir mis en œuvre des recommandations en matière de ressources basées sur l’intelligence artificielle, un client a réduit de 10 % la surallocation de mémoire et de CPU.
Trouver, fidéliser et former le personnel informatique adéquat est une préoccupation majeure. En raison de l’automatisation et des nouvelles technologies, on estime que 50 % de tous les employés devront mettre à jour leurs compétences ou subir une requalification d’ici 2025. Les opérations informatiques traditionnelles dépendent trop de l’intervention humaine, des efforts manuels (comme la recherche de bugs) ou des connaissances institutionnelles sur ce qui a fonctionné dans le passé.
L’avantage de l’AIOps est qu’il permet aux employés d’utiliser des outils qui apprennent continuellement, de sorte que les connaissances ne disparaissent pas lorsqu’une personne prend sa retraite. La gestion proactive des incidents alimentée par l’IA permet d’identifier les faux positifs et de hiérarchiser les alertes les plus urgentes. Les équipes informatiques ont ainsi les moyens de traiter les problèmes potentiels avant qu’ils n’entraînent des ralentissements, des pannes ou une mauvaise expérience client.
Par exemple, Electrolux a accéléré la résolution des problèmes informatiques, qui est passée de trois semaines à une heure seulement grâce à la réduction de son temps moyen de détection (MTTD), et a ainsi économisé plus de 1 000 heures par an grâce à l’automatisation des tâches de réparation.
À mesure que nos systèmes continuent de gagner en complexité, il y a fort à parier que les défis informatiques (et les pressions que vous devrez affronter) ne diminueront pas. Mais en améliorant vos opérations informatiques grâce aux solutions AIOps (et aux avantages qui en découlent), vous disposerez de l’automatisation, alimentée par l’intelligence artificielle, pour mettre en place une informatique capable de réagir en quelques secondes. Cela se traduira par une réduction des temps d’arrêt, une meilleure performance des applications, une baisse des coûts opérationnels et une transformation numérique plus aboutie.
IBM Granite est notre famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Apprenez comment intégrer l’IA générative, le machine learning et les modèles de fondation dans vos opérations métier pour améliorer les performances.
Découvrez comment choisir le modèle de fondation d’IA le mieux adapté à votre cas d’utilisation.
Le machine learning est une branche de l’IA et de l’informatique qui se concentre sur l’utilisation de données et d’algorithmes pour permettre à l’IA d’imiter la façon dont les humains apprennent.
