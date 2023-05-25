Les cinq principaux avantages de l’AIOps et de l’automatisation

Si vous travaillez dans le domaine informatique, que ce soit à un poste de direction ou en tant que praticien, vous connaissez la pression qui pèse sur vos opérations informatiques (ITOps). Vous devez optimiser les dépenses, l’efficacité opérationnelle et intégrer des technologies nouvelles et innovantes. Mais vos outils vous ralentissent-ils ?

Inventé par le cabinet d’études Gartner, l’AIOps est l’intelligence artificielle (« AI » en anglais) appliquée aux opérations informatiques (ITOps). Il s’agit de l’application des capacités de l’intelligence artificielle (IA) (par exemple le traitement automatique du langage naturel et les modèles de machine learning) pour automatiser et rationaliser les workflows opérationnels.

Dans cet article de blog, nous examinerons les problèmes liés aux opérations informatiques traditionnelles à travers le prisme de l’automatisation fondée sur les données et des avantages de l’AIOps. Il s’agit d’un moyen puissant de traiter des problèmes critiques tels que la performance sous-optimale des applications et les mauvaises expériences client, d’améliorer des indicateurs tels que le MTTR et de résoudre les problèmes de compétences des équipes informatiques pour accroître la résilience.

Nous vous montrerons comment les solutions alimentées par l’IA peuvent aider votre personnel informatique à passer d’une approche réactive à une approche plus prédictive et proactive, visant à relever des défis dynamiques, à assurer une résolution plus rapide des problèmes, à offrir des avantages financiers à votre entreprise et à faciliter votre transformation numérique.