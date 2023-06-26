Les avantages de l’intelligence artificielle pour les opérations informatiques sont nombreux. En intégrant l’intelligence artificielle (IA) dans les opérations informatiques, vous pouvez exploiter la puissance considérable des modèles de traitement automatique du langage naturel (NLP), de big data et de machine learning (ML) pour automatiser et rationaliser les flux de travail opérationnels et surveiller la corrélation des événements et la détermination de la causalité.

Pour les professionnels de l’informatique d’aujourd’hui, l’AIOps est également l’un des moyens les plus rapides de générer un ROI tangible grâce aux investissements dans la transformation numérique. L’automatisation est souvent centrée sur les efforts visant à optimiser les dépenses, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à intégrer des technologies nouvelles et innovantes, ce qui se traduit souvent par une meilleure expérience client.

Mais par où commencer ? Dans cet article du blog, nous allons au-delà des notions de base telles que l’analyse des causes premières et la détection des anomalies, et nous examinerons six cas d’utilisation stratégiques de l’AIOps. En outre, nous vous proposons les étapes suivantes pour vous orienter dans votre parcours AIOps.