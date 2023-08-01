Chaque jour, des milliards de personnes dans le monde utilisent leurs ordinateurs ou leurs appareils mobiles pour accéder à Internet. Invariablement, certains de ces utilisateurs tentent d’accéder à un site Web dont le chargement est lent ou qui a tendance à se bloquer.
L’une des raisons pour lesquelles le site Web n’était pas performant était que trop de personnes tentaient d’accéder au site en même temps, submergeant ainsi les serveurs. Cependant, cela peut également indiquer un problème plus important, notamment une mauvaise configuration du DNS, une panne durable du serveur ou une attaque malveillante de la part d’un acteur malveillant.
Les incidents sont des erreurs ou des complications dans les services informatiques qui doivent être corrigées. Bon nombre de ces incidents sont des défis temporaires qui nécessitent une solution spécifique, mais ceux qui pointent vers des problèmes sous-jacents ou plus complexes qui nécessitent une résolution plus complète sont appelés des problèmes.
Cela explique l’existence de la gestion des incidents et des problèmes, deux processus importants pour le contrôle des problèmes et des erreurs, le maintien du temps de fonctionnement et, en fin de compte, la fourniture d’un excellent service aux clients et aux autres parties prenantes.
Les entreprises dépendent de plus en plus des technologies numériques pour servir leurs clients et collaborer avec leurs partenaires. La pile technologique d’une entreprise peut créer des opportunités inédites et passionnantes pour développer son activité. Mais une erreur de service peut également entraîner des perturbations exponentielles et nuire à sa réputation et à sa santé financière.
La gestion des incidents est la façon dont les entreprises identifient, suivent et résolvent les incidents susceptibles de perturber les processus métier normaux. Il s’agit souvent d’un processus réactif lorsqu’un incident survient et que l’entreprise apporte une réponse le plus rapidement possible.
L’augmentation du nombre d’entreprises souhaitant mener à bien leur transformation numérique et mener à bien d’autres opérations technologiques rend la gestion des incidents d’autant plus importante.
Les services informatiques des entreprises sont de plus en plus constitués d’un système complexe d’applications, de logiciels, de matériel et d’autres technologies, qui peuvent toutes être interdépendantes. Les processus individuels peuvent tomber en panne, perturber le service qu’ils fournissent aux clients, coûter de l’argent à l’entreprise et engendrer des problèmes de réputation. Les entreprises ont adopté des procédures d’opérations de développement avancées (DevOps) pour minimiser les incidents, mais elles ont besoin d’un processus de résolution, lorsqu’elles se produisent.
Chaque jour, les entreprises rencontrent et doivent gérer des incidents mineurs et majeurs, qui ont tous le potentiel de perturber les fonctions normales de l’entreprise. Les entreprises doivent faire attention à plusieurs types d’incidents, y compris les interruptions non planifiées telles que les pannes de système, les problèmes de configuration réseau, les bugs, les incidents de sécurité, la perte de données et plus encore.
Les piles technologiques devenant de plus en plus complexes, il devient encore plus important de gérer les incidents de manière stratégique, pour que tous les membres de l’entreprise sachent ce qu’il faut faire en cas d’incident.
Les systèmes de gestion des incidents ont évolué par rapport aux outils unifiés où les employés enregistraient les incidents qu’ils observaient (qui pouvaient survenir des heures après). À une pratique robuste et permanente avec automatisation et un logiciel de gestion des incidents en libre-service, permettant à n’importe quel membre de l’entreprise de signaler un incident au centre de services.
Il est important de résoudre les incidents immédiatement et d’éviter qu’ils ne se reproduisent. Cela permet aux entreprises de respecter leur accord de niveau de service (SLA), qui peut garantir un certain temps de fonctionnement ou l’accès aux services. Le non-respect d’un SLA peut exposer votre entreprise à un risque juridique ou de réputation.
Le gestionnaire d’incident est la partie prenante du processus de gestion des incidents. Un gestionnaire d’incident est chargé de gérer la réponse à un incident et de communiquer les progrès accomplis aux principales parties prenantes. Il s’agit d’un rôle complexe de services informatiques qui exige que l’employé travaille dans des conditions stressantes tout en communiquant avec des parties prenantes ayant des rôles et des priorités différents dans l’entreprise.
La gestion des problèmes vise à empêcher que l’incident ne se reproduise en abordant la cause racine. Elle suit logiquement la gestion des incidents, surtout si cet incident s’est produit plusieurs fois et doit probablement être diagnostiqué comme un problème ou une erreur connue.
La gestion des incidents sans la gestion des problèmes ne s’attaque qu’aux symptômes, et non à la cause racine, ce qui rend probable que des incidents similaires se produisent à l’avenir. Une gestion efficace des problèmes permet d’identifier une solution permanente aux problèmes, réduisant ainsi le nombre d’incidents qu’une entreprise devra gérer à l’avenir.
Une équipe de gestion des problèmes peut adopter une approche réactive ou proactive, en fonction des incidents qu’elle observe et des données historiques dont elle dispose.
Il existe une différence majeure à prendre en compte lorsque l’on observe des incidents par rapport à des problèmes : les objectifs à court terme et les objectifs à long terme.
La gestion des incidents consiste davantage à intervenir sur une instance de problème dans le but de rétablir ce service en ligne sans causer de problèmes supplémentaires. Il s’agit d’un outil à court terme pour maintenir le fonctionnement du service à ce moment précis.
La gestion des problèmes se concentre davantage sur la réponse à long terme, en traitant toute cause sous-jacente potentielle dans le cadre d’un problème potentiel plus grand (c’est-à-dire un problème).
Les entreprises s’efforcent de maintenir leur infrastructure informatique en bon état en s’appuyant sur la gestion des services informatiques (ITSM) pour régir la mise en œuvre, la fourniture et la gestion de services qui répondent aux besoins des utilisateurs finaux. L’ITSM vise à minimiser les temps d’arrêt non programmés et à garantir que chaque ressource informatique fonctionne comme prévu pour chaque utilisateur final.
Des problèmes surviennent quel que soit le niveau d’effort que les entreprises consacrent à leur ITSM. La capacité d’une entreprise à traiter et à corriger des problèmes imprévus avant qu’ils ne se transforment en problèmes plus importants peut constituer un énorme avantage concurrentiel. Une fois qu’un service informatique tombe en panne, il est considéré comme un incident.
Par exemple, un trop grand nombre de personnes essayant d’accéder à un serveur peut le faire tomber en panne, créant un incident que votre entreprise doit résoudre avec des correctifs. La gestion des incidents consiste à résoudre le problème particulier qui affecte vos utilisateurs aussi rapidement et soigneusement que possible. Dans ce cas, un gestionnaire d’incidents peut contacter les employés de l’entreprise et leur demander de quitter les programmes pendant que l’entreprise résout le problème.
La gestion des incidents et la gestion des problèmes sont toutes deux régies par la Information Technologie Infrastructure Library (ITIL), un cadre des exigences largement adopté pour mettre en œuvre et documenter les deux approches de gestion. L’ITIL crée la structure nécessaire pour répondre de manière réactive aux incidents au fur et à mesure qu’ils se produisent. La version la plus récente au moment de la rédaction du présent document est ITIL 4.
Il fournit une bibliothèque de bonnes pratiques pour gérer les actifs informatiques et améliorer le support et les niveaux de service informatiques. Les processus ITIL relient les services informatiques aux opérations métier afin qu’ils puissent changer en fonction de l’évolution des objectifs métier.
Un composant clé de l’ITIL est la base de données de gestion de la configuration (CMDB), qui suit et gère l’interdépendance de tous les logiciels, composants informatiques, documents, utilisateurs et matériels nécessaires à la fourniture d’un service informatique. ITIL crée également une distinction entre la gestion des incidents et la gestion des problèmes.
Un serveur qui tombe en panne en permanence peut représenter un problème systématique plus important, comme une panne matérielle ou une mauvaise configuration. Les pannes peuvent Continuer si l’équipe du service informatique ne parvient pas à identifier la cause racine et à trouver une solution au problème sous-jacent. Dans ce cas, la réponse peut nécessiter une escalade vers la gestion des problèmes, qui s’occupe de corriger les incidents répétés.
La gestion des problèmes fournit une analyse de cause racine du problème et une solution recommandée, qui identifie les Ressources nécessaires pour éviter qu’il ne se reproduise.
Une gestion efficace des incidents et des problèmes implique un workflow structuré qui nécessite une surveillance en temps réel, une automatisation et une coordination des employés dédiés pour résoudre les problèmes le plus rapidement possible et éviter ainsi les temps d’arrêt inutiles ou les interruptions d’activité. Les deux formes de gestion présentent plusieurs composants récurrents que les entreprises doivent connaître.
Les entreprises évaluent souvent les gestionnaires d’incidents et le processus de gestion des incidents sur la base de plusieurs indicateurs clés de performance (KPI) :
Les entreprises disposant d’un plan complet de gestion des problèmes et des incidents peuvent réagir rapidement aux incidents et surpasser leurs concurrents. Voici quelques avantages :
IBM Turbonomic s’intègre à vos solutions ITOps existantes, comble les équipes et les données cloisonnées, et transforme les processus manuels et réactifs en optimisation continue des ressources de l’application, tout en réduisant en toute sécurité la consommation du cloud de 33 %.
IBM Cloud Pak for AIOps, l’option auto-hébergée pour la gestion des incidents, permet une gestion proactive des incidents et une résolution automatisée afin de réduire les interruptions de service client jusqu’à 50 % et le temps moyen de reprise (MTTR) jusqu’à 50 %.
