La gestion des incidents est la façon dont les entreprises identifient, suivent et résolvent les incidents susceptibles de perturber les processus métier normaux. Il s’agit souvent d’un processus réactif lorsqu’un incident survient et que l’entreprise apporte une réponse le plus rapidement possible.

L’augmentation du nombre d’entreprises souhaitant mener à bien leur transformation numérique et mener à bien d’autres opérations technologiques rend la gestion des incidents d’autant plus importante.

Les services informatiques des entreprises sont de plus en plus constitués d’un système complexe d’applications, de logiciels, de matériel et d’autres technologies, qui peuvent toutes être interdépendantes. Les processus individuels peuvent tomber en panne, perturber le service qu’ils fournissent aux clients, coûter de l’argent à l’entreprise et engendrer des problèmes de réputation. Les entreprises ont adopté des procédures d’opérations de développement avancées (DevOps) pour minimiser les incidents, mais elles ont besoin d’un processus de résolution, lorsqu’elles se produisent.

Chaque jour, les entreprises rencontrent et doivent gérer des incidents mineurs et majeurs, qui ont tous le potentiel de perturber les fonctions normales de l’entreprise. Les entreprises doivent faire attention à plusieurs types d’incidents, y compris les interruptions non planifiées telles que les pannes de système, les problèmes de configuration réseau, les bugs, les incidents de sécurité, la perte de données et plus encore.

Les piles technologiques devenant de plus en plus complexes, il devient encore plus important de gérer les incidents de manière stratégique, pour que tous les membres de l’entreprise sachent ce qu’il faut faire en cas d’incident.

Les systèmes de gestion des incidents ont évolué par rapport aux outils unifiés où les employés enregistraient les incidents qu’ils observaient (qui pouvaient survenir des heures après). À une pratique robuste et permanente avec automatisation et un logiciel de gestion des incidents en libre-service, permettant à n’importe quel membre de l’entreprise de signaler un incident au centre de services.

Il est important de résoudre les incidents immédiatement et d’éviter qu’ils ne se reproduisent. Cela permet aux entreprises de respecter leur accord de niveau de service (SLA), qui peut garantir un certain temps de fonctionnement ou l’accès aux services. Le non-respect d’un SLA peut exposer votre entreprise à un risque juridique ou de réputation.

Le gestionnaire d’incident est la partie prenante du processus de gestion des incidents. Un gestionnaire d’incident est chargé de gérer la réponse à un incident et de communiquer les progrès accomplis aux principales parties prenantes. Il s’agit d’un rôle complexe de services informatiques qui exige que l’employé travaille dans des conditions stressantes tout en communiquant avec des parties prenantes ayant des rôles et des priorités différents dans l’entreprise.