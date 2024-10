Qu’est-ce que la gestion des incidents ?

Les équipes DevOps s’efforcent de trouver des méthodes plus efficaces pour créer, tester et déployer les logiciels, ce qui requiert, entre autres, de traiter rapidement les incidents. Tout comme la gestion des incidents ITIL, la gestion des incidents DevOps vise à résoudre les problèmes sans perturber l’activité. Par exemple, les équipes DevOps peuvent surveiller les indicateurs MTBF (temps moyen entre pannes) afin de détecter tout problème sous-jacent à étudier.

Axé sur l’amélioration continue, le DevOps met l’accent sur l’analyse post-mortem et sur une culture de la transparence irréprochable. L’objectif est d’optimiser la performance globale du système, de rationaliser et d’accélérer la résolution des incidents, et de les prévenir par la suite.

À l’instar des équipes informatiques d’aujourd’hui, les équipes DevOps associent outils de provisionnement automatisé, hiérarchisation des incidents et analyse des causes racines optimisée par l’IA (intelligence artificielle) pour garantir un temps de fonctionnement optimal, traiter les incidents les plus graves en premier et découvrir comment accélérer la résolution des problèmes ultérieurs (ou les éviter tout simplement).