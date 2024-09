Qu’est-ce qu’un centre d’assistance ?

Les nouvelles technologies émergent chaque jour, et les centres de services informatiques doivent constamment adapter leurs processus pour répondre aux besoins des utilisateurs. Mais maintenir la productivité et la satisfaction des employés est un défi de taille. Selon une étude menée par Forrester, seuls 17 % des professionnels de l’information déclarent qu’il est simple d’obtenir l’autorisation d’accéder aux données dont ils ont besoin [1].

En réponse, les centres de services informatiques élaborent de nouvelles offres de services sur mesure pour améliorer les expériences en ligne. Les nouveaux canaux de communication, comme le chat et les chatbots, facilitent la prise de contact avec le centre de services. D’autres outils, tels que les magasins d’applications et de services, permettent aux utilisateurs de demander des applications, des services, des terminaux et de l’assistance, même en travaillant à distance.

La portée des services s’élargit également à la gestion des services d’entreprise, avec des processus formels pour soutenir les services RH, les installations, les finances, la sécurité et les services juridiques. Les équipes informatiques savent comment configurer même les tâches non informatiques pour obtenir de meilleurs résultats.

L’automatisation des services accélère non seulement la résolution des incidents, mais augmente également la satisfaction des employés et des clients. Les utilisateurs n’ont pas à attendre après une demande simple, comme l’accès à une nouvelle base de données. Les demandes qui nécessitent des connaissances informatiques plus approfondies peuvent également être traitées plus rapidement, grâce à la catégorisation automatisée des incidents et aux systèmes intelligents d’attribution de tickets.