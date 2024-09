Traditionnellement, le monde de la technologie de l'information (IT) et de la technologie opérationnelle (OT) sont longtemps restés deux domaines séparés.Mais avec l'intégration de l'internet des objets (IoT) et de l'analyse avancée, le monde numérique donne plus de sens au monde opérationnel physique grâce au suivi des actifs en temps réel et à l'analyse approfondie. C'est là que les outils de gestion intelligente des actifs entrent en jeu.

Avec IBM Maximo IT (anciennement IBM Control Desk), vous bénéficiez de capacités ITAM et ITSM sur une seule plateforme, d’un point unique de support utilisateur et de gestion des services d’entreprise des actifs et processus IT/OT. Désormais intégré à IBM® Maximo® Application Suite, il combine les fonctions de gestion des actifs physiques, de centre d'assistance et de service de maintenance dans un environnement basé sur le cloud. Les entreprises de secteurs tels que l'aviation, la banque, la finance et les télécommunications utilisent Maximo IT pour simplifier l'assistance aux utilisateurs finaux et à leur infrastructure, grâce à une interface utilisateur standardisée et moderne. Cela réduit les coûts, prolonge le cycle de vie des actifs et augmente la satisfaction grâce au libre-service, à la gestion automatisée des services et aux capacités intégrées du service de maintenance, basé sur les bonnes pratiques.