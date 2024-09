La solution a commencé à traiter les appels en direct des professionnels de santé en avril 2019, avec plusieurs mises à jour tout au long de l’année pour étendre les fonctionnalités et la base d’utilisateurs. Elle nous a permis de traiter les demandes pour environ un tiers du coût du système existant tout en obtenant un taux de réponse global plus élevé, soit près du double de celui du système SVI automatisé précédent.

Au cours du développement, l’équipe IBM Watson Expert Services Lab a apporté des améliorations aux services Watson grâce à une formation personnalisée et à des modèles capables de mieux comprendre la terminologie des soins dans un environnement de centre d’appels à faible bande passante. Cela a conduit à plusieurs soumissions de brevets en attente de validation, et l’équipe a publié des outils, des guides et des méthodes pour créer, tester et ajuster une solution Watson Voice Assistant de grande envergure. Le modèle de solution Voice Assistant de Humana a récemment été formalisé dans l’offre de solution watsonx Assistant for Voice Interaction.

« L’agent conversationnel de Humana a considérablement amélioré ses capacités en libre-service pour les professionnels de santé Humana, ce qui leur permet d’obtenir rapidement et efficacement des informations sur la couverture des patients pour différentes catégories de données. » Les fournisseurs peuvent désormais appeler la solution basée sur Watson et obtenir une réponse dans un délai d’environ deux minutes, sans devoir attendre qu’un agent du centre d’appels soit disponible. « Nous avons un niveau de visibilité que nous n’avons jamais obtenu auparavant dans ces interactions », explique Sara Hines, directrice de l’expérience des fournisseurs et de la connectivité chez Humana.

Pour un jour ouvrable donné, la solution reçoit plus de 7 000 appels vocaux provenant de 120 fournisseurs et les commentaires des utilisateurs ont été incroyablement positifs. « L’initiative Humana with Watson a nécessité trois ans de développement et continue d’évoluer au-delà de sa mise en œuvre », explique Mme Hines. « Ce n’est que le début de la façon dont Humana améliore la communication avec ses fournisseurs, et je suis ravie de continuer à explorer les possibilités infinies de l’intelligence artificielle. »