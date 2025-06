Le référentiel ITIL regroupe les bonnes pratiques en matière de gestion des services informatiques (ITSM), qui consiste à planifier, à mettre en œuvre, à gérer et à optimiser les services informatiques pour répondre aux besoins des utilisateurs et aider les entreprises à atteindre leurs objectifs.

En accélérant systématiquement des tâches telles que les demandes de service, le support informatique, la gestion des actifs informatiques et la conduite du changement, l’ITSM permet aux entreprises d’améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité de leur infrastructure informatique. L’ITSM facilite également l’élaboration des stratégies d’entreprise, la mise en conformité et la réduction des risques en intégrant des contrôles dans la conception, la livraison et la gestion des services informatiques.

Plusieurs outils ITSM intègrent les pratiques ITIL mentionnées précédemment. Ces outils permettent d’automatiser la gestion des services tout en fournissant des analyses pour évaluer les niveaux de service et ajuster les ressources en fonction des accords de niveau de service. Les outils ITSM aident également les organisations à gérer de grandes quantités de données et à s’adapter à des environnements dynamiques et changeants.