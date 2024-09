Dans le domaine des technologies de l'information, l'observabilité fait référence aux outils logiciels et aux pratiques permettant d'agréger, de corréler et d'analyser un flux constant de données de performance provenant d'une application distribuée ainsi que du matériel et du réseau sur lesquels elle s'exécute. Cela permet de dépanner et déboguer l'application et le réseau plus efficacement. L'observabilité est une évolution naturelle du suivi des performances des applications (APM) pour faire face à la nature de plus en plus dynamique, distribuée et réactive des déploiements d'applications cloud native.

En dehors de la surveillance, chaque étape du processus DevOps dispose déjà de nombreux outils qui accélèrent, intègrent et automatisent le processus. « Les outils de surveillance classiques ont du mal à s'adapter aux processus accélérés et aux piles technologiques modernes, notamment parce que la configuration manuelle, la reconfiguration et/ou le redéploiement freinent les opérations », précise Chris Farrell. La plateforme d'observabilité offre une meilleure compréhension et une visibilité contextuelle, et s'adapte à toute évolution en temps réel, ce qui signifie qu'elle est toujours à jour.