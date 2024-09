Optimisation des coûts du cloud

Le logiciel Turbonomic contextualise les données d’allocation des ressources cloud et recommande des actions d’allocation fiables pour le calcul, le stockage et le DBaaS, que vous pouvez automatiser pour optimiser l’utilisation du cloud en continu et réduire les factures associées. Le logiciel Turbonomic propose également des actions de dimensionnement basées sur des indicateurs d’utilisation historiques. Grâce à elles, tirez pleinement parti de votre stock d’instances réservées existant et de vos réductions sur l’engagement en termes d’utilisation, et maximisez le rapport réservation/VM.

Le logiciel Turbonomic est compatible avec AWS, Azure et Google Cloud.