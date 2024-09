Pourquoi consolider ?

De nombreuses raisons justifient la consolidation du matériel de centre de données et le choix d'une optimisation plus large des centres de données, notamment pour réaliser des économies, améliorer l'efficacité et renforcer la sécurité. En d'autres termes, avec moins de matériel, il y a moins de composants à acheter, à entretenir, à gérer et à surveiller.De plus, un centre de données amélioré peut vous préparer à une transformation numérique plus réussie.

Que votre organisation cherche à consolider les centres de données pour une migration prochaine vers le cloud, à effectuer une consolidation au sein d'un environnement de cloud privé, public, hybride ou multicloud existant ou à améliorer son efficacité sur site, la plateforme Turbonomic peut vous aider à accélérer le processus. Le logiciel Turbonomic planifie la transformation de votre centre de données pour vous, et garantit le maintien des performances des applications stratégiques tout au long du processus.