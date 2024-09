Intégration d’Amazon EKS 

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) est un service Kubernetes géré qui facilite la création, le déploiement et la mise à niveau des clusters. Il offre également des vues de base de vos clusters EKS. Grâce à la gestion des ressources EKS par le logiciel IBM® Turbonomic®, vous contribuez à garantir les performances des applications exécutées sur EKS. De plus, vous pouvez visualiser vos clusters EKS aux côtés d’autres distributions, qu’il s’agisse d’Azure Kubernetes Service, de Google Kubernetes Engine, de Red Hat® OpenShift® ou de toute autre version en amont de Kubernetes.

Le logiciel IBM Turbonomic intègre également la visibilité des conteneurs, des pods, des nœuds et des espaces de noms Kubernetes au reste de la pile d’applications. Pour prendre des décisions encore plus pertinentes en matière d’allocation de ressources, le logiciel IBM Turbonomic peut s’intégrer à AppDynamics et à Dynatrace pour vous offrir une visibilité sur les applications métier et les transactions prises en charge par la plateforme Kubernetes, ainsi que sur les relations entre les applications et l’infrastructure. De même, le logiciel IBM Turbonomic peut intégrer Kubernetes à l’infrastructure sous-jacente, qu’il s’agisse d’hyperviseurs sur site ou de clouds. Cela vous permet d’ajouter des ressources ou de les augmenter en toute confiance en sachant que la capacité est suffisante pour répondre à la hausse de la demande.