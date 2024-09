La plateforme Turbonomic se distingue des autres outils de migration cloud, car elle permet aux organisations de mieux analyser les avantages et les inconvénients potentiels d’une migration par transfert de type « lift and shift » par rapport à une stratégie d’adoption optimisée du cloud. Ce comparatif détaillé peut vous aider à vous sentir plus confiant dans votre parcours de migration cloud.

Les migrations par transfert de type « lift and shift » font correspondre les instances de VM et les niveaux de stockage actuels sur site avec l’équivalent le plus proche dans le cloud. Cette méthode est généralement plus rapide, mais peut être plus coûteuse et risquer de nuire aux performances. Les stratégies de migration optimisées examinent les métriques d’utilisation historiques des VM et du stockage pour sélectionner le meilleur type de VM/instance et le meilleur niveau de stockage dans la région du fournisseur cloud sélectionné. Cette méthode permet de garantir la performance de la charge de travail au coût le plus bas. Le logiciel Turbonomic fournit des plans détaillés pour chacune de ces stratégies de migration, que les organisations peuvent comparer et analyser, une action d’optimisation à la fois.