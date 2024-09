Deux aspects clés de l’optimisation des coûts du cloud hybride Turbonomic sont les recommandations d'allocation de ressources alimentées par l’IA et les actions automatisées. Pour son environnement sur site, qui se compose de VMware et Microsoft Hyper V, Robert Auten et son équipe automatisent toutes les actions non disruptives 24h/24 et 7j/7 et adaptent les actions hors production pendant une fenêtre de maintenance nocturne. Sur une période de 12 mois, Turbonomic a exécuté près de 2 000 actions de redimensionnement, ce qui – en supposant qu’une intervention manuelle nécessite 20 minutes par action – a libéré plus de 650 heures que l’équipe a pu consacrer à des initiatives stratégiques. Turbonomic a également soutenu l’équipe dans son processus de planification pour son environnement sur site et lui a fourni des preuves tangibles à présenter à la haute direction lorsque de nouveaux hôtes devaient être achetés. De plus, elle a aidé l’équipe à s’assurer qu’il existe une trace des changements implémentés dans son environnement : Turbonomic appelle le webhook de gestion des services informatiques (ITSM) de J.B. Hunt pour créer des enregistrements de changement pour toutes les actions de mise l’échelle.

Dans son environnement Azure, l’équipe utilise une combinaison de recommandations et d’actions automatisées pour gérer ses ressources. Dans son environnement de laboratoire et de test, elle s’appuie sur des actions automatisées, mais dans son environnement de production, elle suit un processus de gouvernance consistant à partager les recommandations Turbonomic avec l’ensemble de l’équipe avant d’agir. Une fois l’action approuvée par l’équipe, le service des opérations cloud déplace ces ressources pour les mettre dans le groupe qui dispose d’une politique d’exécution afin d’automatiquement exécuter cette action à l’avenir.

Turbonomic a également aidé l’équipe de Robert Auten à améliorer la collaboration avec les propriétaires d’applications. Il lui a permis d’identifier les opportunités d’optimiser l’utilisation de ses ressources dans son environnement de conteneurs en restructurant ses applications. Selon Robert Auten, pour garantir les performances de ses applications conteneurisées, l’équipe fixe des limites de CPU et de mémoire en fonction de ce qui est nécessaire au démarrage, et non de ce qui est nécessaire par la suite. Bien que cela garantisse que ces applications disposent des ressources dont elles ont besoin au démarrage, cela crée également un gaspillage de ressources dans son environnement, car il n’est pas nécessaire de solliciter ce même volume de ressources après le démarrage. Turbonomic identifie cette discordance et montre à l’équipe, preuves à l’appui, les cas où il serait préférable de réarchitecturer l’application afin d’utiliser plus de ressources dans son environnement de conteneurs.