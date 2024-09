Les constructeurs automobiles sont submergés de données dont le volume s'accroît dans des proportions considérables. Les nouvelles fonctionnalités des produits, les mises à jour logicielles et les tests autonomes nécessitent une gouvernance des données au niveau de l'ingénierie, de la production et du service client.



Le partenariat avec IBM aide les constructeurs automobiles à se moderniser à leur rythme, en utilisant l'infrastructure existante. En faisant appel à l'IA, à l'automatisation, au cloud hybride et à la technologie de sécurité Zero Trust d'IBM, les constructeurs automobiles peuvent créer une entreprise plus rapide, plus intelligente, plus sûre et plus agile.