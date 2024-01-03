La pandémie de COVID-19 a dévoilé des statistiques alarmantes en ce qui concerne l’inégalité des soins en matière de santé. En 2020, le National Institute for Health (NIH) a publié un rapport indiquant que le taux de mortalité dû à la COVID-19 était plus élevé chez les Afro-Américains que chez les Américains blancs, et ce, même s’ils représentent un pourcentage moindre de la population. D’après le NIH, ces inégalités résultaient d’un accès restreint aux soins, de l’inadéquation des politiques publiques et d’un fardeau accru de comorbidités, parmi lesquelles les maladies cardiovasculaires, le diabète et les affections pulmonaires.

De plus, selon le NIH, entre 47,5 et 51,6 millions d’Américains ne peuvent pas se permettre de se rendre chez le médecin. Il y a de fortes chances que les communautés marginalisées s’appuient sur un transformateur génératif pour demander des conseils médicaux, d’autant plus s’il est intégré de manière invisible à un moteur de recherche. On peut imaginer que des individus utilisent un moteur de recherche populaire intégrant un agent IA pour poser la requête : « Mon père n’a plus les moyens de se procurer le médicament pour le cœur prescrit. Quel produit en vente libre pourrait faire l’affaire ? »

Le taux d’inexactitude de ChatGPT atteint 75 %, selon les chercheurs de la Long Island University. CNN a même affirmé que l’outil conversationnel avait fourni des recommandations dangereuses, autorisant par exemple l’association de deux médicaments avec des risques d’effets secondaires graves.

Puisque les transformateurs génératifs ne saisissent pas le sens et génèrent des sorties inexactes, le taux de préjudice subi par les populations défavorisées qui emploient cette technologie au lieu d’une assistance professionnelle pourrait être nettement supérieur à celui des autres.