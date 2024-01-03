Balises
La pandémie de COVID-19 a dévoilé des statistiques alarmantes en ce qui concerne l’inégalité des soins en matière de santé. En 2020, le National Institute for Health (NIH) a publié un rapport indiquant que le taux de mortalité dû à la COVID-19 était plus élevé chez les Afro-Américains que chez les Américains blancs, et ce, même s’ils représentent un pourcentage moindre de la population. D’après le NIH, ces inégalités résultaient d’un accès restreint aux soins, de l’inadéquation des politiques publiques et d’un fardeau accru de comorbidités, parmi lesquelles les maladies cardiovasculaires, le diabète et les affections pulmonaires.

De plus, selon le NIH, entre 47,5 et 51,6 millions d’Américains ne peuvent pas se permettre de se rendre chez le médecin. Il y a de fortes chances que les communautés marginalisées s’appuient sur un transformateur génératif pour demander des conseils médicaux, d’autant plus s’il est intégré de manière invisible à un moteur de recherche. On peut imaginer que des individus utilisent un moteur de recherche populaire intégrant un agent IA pour poser la requête : « Mon père n’a plus les moyens de se procurer le médicament pour le cœur prescrit. Quel produit en vente libre pourrait faire l’affaire ? »

Le taux d’inexactitude de ChatGPT atteint 75 %, selon les chercheurs de la Long Island University. CNN a même affirmé que l’outil conversationnel avait fourni des recommandations dangereuses, autorisant par exemple l’association de deux médicaments avec des risques d’effets secondaires graves.

Puisque les transformateurs génératifs ne saisissent pas le sens et génèrent des sorties inexactes, le taux de préjudice subi par les populations défavorisées qui emploient cette technologie au lieu d’une assistance professionnelle pourrait être nettement supérieur à celui des autres.

Comment pouvons-nous investir de manière proactive dans l'IA pour obtenir des résultats plus équitables et plus fiables ?

Avec les nouveaux produits d'IA générative d'aujourd'hui, les questions de confiance, de sécurité et de réglementation restent les principales préoccupations des dirigeants de la direction représentant les sociétés biopharmaceutiques, les systèmes de santé, les fabricants de dispositifs médicaux et d'autres entreprises. L'utilisation de l'IA générative nécessite une gouvernance de l'IA, y compris des discussions sur des cas d’utilisation appropriés et des garde-fous autour de la sécurité et de la confiance (voir le Schéma directeur AI US pour un AI Bill of Rights et l'EU AI Act).

L’organisation responsable de l’IA représente un défi sociotechnique qui nécessite une approche intégrée. Pour gagner la confiance du public, il faut de nombreux éléments, notamment veiller à ce que votre modèle d’IA soit exact, vérifiable, explicable, juste et protecteur de la vie privée des données des utilisateurs. Et l’innovation institutionnelle peut jouer un rôle.

L’innovation institutionnelle : aperçu historique

L’évolution des institutions est fréquemment déclenchée par une catastrophe. Prenez l’exemple de l’évolution de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, dont la mission première est de veiller à ce que les aliments, les médicaments et les produits cosmétiques puissent être utilisés par le public en toute sécurité. Si l’on peut faire remonter les origines de cet organisme de réglementation à 1848, la surveillance de la sécurité des médicaments n’a fait l’objet d’une préoccupation directe qu’en 1937, année du désastre de l’Élixir Sulfanilamide.

Conçu par une entreprise pharmaceutique du Tennessee jouissant d’une bonne réputation, l’Élixir Sulfanilamide était un médicament liquide vanté pour guérir de façon spectaculaire l’angine streptococcique. Selon la pratique de l’époque, le médicament n’a pas été soumis à des tests de toxicité avant d’être commercialisé. Ce fut une erreur aux conséquences désastreuses, car l’élixir contenait du diéthylène glycol, un produit chimique toxique utilisé dans les liquides antigel. Plus d’une centaine de personnes sont décédées après avoir ingéré l’élixir toxique. Cela a mené à la loi Food, Drug and Cosmetic Act de la FDA, exigeant que les médicaments soient étiquetés avec des instructions suffisantes pour une utilisation en toute sécurité. Grâce à cette avancée historique de la FDA, les médecins et leurs patients ont pu faire entièrement confiance à la force, à la qualité et à l’innocuité des médicaments, une garantie que nous tenons pour acquise aujourd’hui.

De la même manière, l’innovation institutionnelle est indispensable pour garantir que l’IA produise des résultats équitables.

5 étapes cinq étapes essentielles pour garantir que l'IA générative serve au mieux les communautés

L'utilisation de l'IA générative dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie (HCLS) nécessite le même type d'innovation institutionnelle que celle requise par la FDA lors du désastre de l'Elixir Sulfanilamide. Les recommandations suivantes peuvent contribuer à faire en sorte que toutes les solutions d'IA aboutissent à des résultats plus équitables et plus justes pour les populations vulnérables :

  1. Mettre en œuvre les principes de confiance et de transparence. L’équité, l’explicabilité et la transparence sont des concepts importants, mais que représentent-ils en termes de spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles pour vos modèles d’IA ? Vous avez beau déclarer au monde que vos modèles d’IA sont équitables, vous devez vous assurer de les former et de les vérifier de manière à ce qu’ils servent les populations les plus historiquement mal desservies. L’IA doit générer des résultats démontrés, reproductibles, clairs et dignes de confiance, avec une performance supérieure à celle d’un humain, si elle veut gagner l’adhésion des communautés qu’elle sert.
  2. Nommez des personnes responsables des résultats équitables de l’IA au sein de votre entreprise. Octroyez-leur ensuite l’autorité et les moyens de mener à bien cette tâche complexe. Assurez-vous que ces experts métier bénéficient d’un mandat avec un budget suffisant pour réaliser cette tâche, car sans obligation de rendre compte, la confiance ne peut exister. Il faut que quelqu’un ait l’autorité, la volonté et les ressources pour accomplir la tâche requise par la gouvernance.
  3. Confiez aux experts du domaine la responsabilité de sélectionner et d’entretenir les sources de données fiables utilisées pour l’apprentissage des modèles. Ces sources de données fiables peuvent servir de base de contenu pour des produits qui utilisent de grands modèles de langage (LLM) pour fournir des variations de langage pour des réponses provenant directement d'une source fiable (comme une ontologie ou une recherche sémantique).
  4. Exiger que la production soit vérifiable et explicable. Par exemple, certaines entreprises investissent dans l'IA générative qui offre des conseils médicaux aux patients ou aux médecins. Pour encourager le changement institutionnel et protéger toutes les populations, ces entreprises HCLS devraient faire l'objet d'audits pour garantir la responsabilité et le contrôle qualité. Pour ces modèles à risque, les résultats doivent offrir une fiabilité inter-tests. Il est impératif que les résultats soient exacts à 100 % et qu’ils détaillent les sources de données et les preuves correspondantes.
  5. Exiger la transparence. À mesure que les organisations HCLS incorporent l’IA générative dans les soins aux patients (par exemple, sous la forme d’un processus d’admission automatisé lors de l’enregistrement à un hôpital aux États-Unis, ou pour aider le patient à comprendre ce qui se passera lors d’un essai clinique), elles se doivent d’informer les patients de l’utilisation d’un modèle d’IA générative. Les entreprises doivent également proposer aux patients des métadonnées interprétables qui détaillent la responsabilité et la précision de ce modèle, la source des données de formation pour ce modèle et les résultats de l'audit de ce modèle. Les métadonnées doivent également indiquer comment un utilisateur peut refuser d'utiliser ce modèle (et obtenir le même service ailleurs). Dans la mesure où les organisations utilisent et réutilisent du texte généré par synthèse dans un environnement de santé, les utilisateurs devraient être informés des données générées synthétiquement et de celles qui ne l'ont pas été.

Nous sommes convaincus que nous pouvons et devons nous inspirer de la FDA pour faire évoluer nos institutions dans la manière de transformer nos activités avec l’IA. L’acquisition de la confiance du public commence par la mise en œuvre de changements systémiques visant à ce que l’IA reflète mieux les communautés qu’elle dessert.

 

Auteur

Gautham Nagabhushana

Gautham Nagabhushana

Partner, Data & Technology Transformation - Healthcare, Public Markets, IBM

Phaedra Boinodiris

Global Leader for Trustworthy AI

IBM Consulting
