La pandémie de COVID-19 a dévoilé des statistiques alarmantes en ce qui concerne l’inégalité des soins en matière de santé. En 2020, le National Institute for Health (NIH) a publié un rapport indiquant que le taux de mortalité dû à la COVID-19 était plus élevé chez les Afro-Américains que chez les Américains blancs, et ce, même s’ils représentent un pourcentage moindre de la population. D’après le NIH, ces inégalités résultaient d’un accès restreint aux soins, de l’inadéquation des politiques publiques et d’un fardeau accru de comorbidités, parmi lesquelles les maladies cardiovasculaires, le diabète et les affections pulmonaires.
De plus, selon le NIH, entre 47,5 et 51,6 millions d’Américains ne peuvent pas se permettre de se rendre chez le médecin. Il y a de fortes chances que les communautés marginalisées s’appuient sur un transformateur génératif pour demander des conseils médicaux, d’autant plus s’il est intégré de manière invisible à un moteur de recherche. On peut imaginer que des individus utilisent un moteur de recherche populaire intégrant un agent IA pour poser la requête : « Mon père n’a plus les moyens de se procurer le médicament pour le cœur prescrit. Quel produit en vente libre pourrait faire l’affaire ? »
Le taux d’inexactitude de ChatGPT atteint 75 %, selon les chercheurs de la Long Island University. CNN a même affirmé que l’outil conversationnel avait fourni des recommandations dangereuses, autorisant par exemple l’association de deux médicaments avec des risques d’effets secondaires graves.
Puisque les transformateurs génératifs ne saisissent pas le sens et génèrent des sorties inexactes, le taux de préjudice subi par les populations défavorisées qui emploient cette technologie au lieu d’une assistance professionnelle pourrait être nettement supérieur à celui des autres.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Avec les nouveaux produits d'IA générative d'aujourd'hui, les questions de confiance, de sécurité et de réglementation restent les principales préoccupations des dirigeants de la direction représentant les sociétés biopharmaceutiques, les systèmes de santé, les fabricants de dispositifs médicaux et d'autres entreprises. L'utilisation de l'IA générative nécessite une gouvernance de l'IA, y compris des discussions sur des cas d’utilisation appropriés et des garde-fous autour de la sécurité et de la confiance (voir le Schéma directeur AI US pour un AI Bill of Rights et l'EU AI Act).
L’organisation responsable de l’IA représente un défi sociotechnique qui nécessite une approche intégrée. Pour gagner la confiance du public, il faut de nombreux éléments, notamment veiller à ce que votre modèle d’IA soit exact, vérifiable, explicable, juste et protecteur de la vie privée des données des utilisateurs. Et l’innovation institutionnelle peut jouer un rôle.
L’évolution des institutions est fréquemment déclenchée par une catastrophe. Prenez l’exemple de l’évolution de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, dont la mission première est de veiller à ce que les aliments, les médicaments et les produits cosmétiques puissent être utilisés par le public en toute sécurité. Si l’on peut faire remonter les origines de cet organisme de réglementation à 1848, la surveillance de la sécurité des médicaments n’a fait l’objet d’une préoccupation directe qu’en 1937, année du désastre de l’Élixir Sulfanilamide.
Conçu par une entreprise pharmaceutique du Tennessee jouissant d’une bonne réputation, l’Élixir Sulfanilamide était un médicament liquide vanté pour guérir de façon spectaculaire l’angine streptococcique. Selon la pratique de l’époque, le médicament n’a pas été soumis à des tests de toxicité avant d’être commercialisé. Ce fut une erreur aux conséquences désastreuses, car l’élixir contenait du diéthylène glycol, un produit chimique toxique utilisé dans les liquides antigel. Plus d’une centaine de personnes sont décédées après avoir ingéré l’élixir toxique. Cela a mené à la loi Food, Drug and Cosmetic Act de la FDA, exigeant que les médicaments soient étiquetés avec des instructions suffisantes pour une utilisation en toute sécurité. Grâce à cette avancée historique de la FDA, les médecins et leurs patients ont pu faire entièrement confiance à la force, à la qualité et à l’innocuité des médicaments, une garantie que nous tenons pour acquise aujourd’hui.
De la même manière, l’innovation institutionnelle est indispensable pour garantir que l’IA produise des résultats équitables.
L'utilisation de l'IA générative dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie (HCLS) nécessite le même type d'innovation institutionnelle que celle requise par la FDA lors du désastre de l'Elixir Sulfanilamide. Les recommandations suivantes peuvent contribuer à faire en sorte que toutes les solutions d'IA aboutissent à des résultats plus équitables et plus justes pour les populations vulnérables :
Nous sommes convaincus que nous pouvons et devons nous inspirer de la FDA pour faire évoluer nos institutions dans la manière de transformer nos activités avec l’IA. L’acquisition de la confiance du public commence par la mise en œuvre de changements systémiques visant à ce que l’IA reflète mieux les communautés qu’elle dessert.
Découvrez les informations et actions que les dirigeants peuvent utiliser pour accélérer et étendre de manière responsable l’adoption de l’IA générative dans l’entreprise.
Découvrez pourquoi partager et sécuriser les données des patients nécessite de repenser les systèmes de santé.
Découvrez pourquoi l’UHCW NHS Trust s’associe à IBM Consulting et à son partenaire commercial Celonis SE pour utiliser la technologie IBM watsonx.ai afin de livrer à des soins plus efficaces aux patients.
Transformez la santé grâce aux solutions avancées d’IBM, à ses plateformes sécurisées et à son automatisation robuste alimentée par l’IA.
IBM propose des services de conseil destinés au secteur de la santé pour aider ses clients à relever leurs défis et à améliorer la qualité des soins aux patients.
Les chatbots de santé intelligents conçus avec IBM watsonx Assistant fournissent des réponses cohérentes aux questions des patients et améliorent leur expérience.
Transformez la santé grâce aux solutions avancées d’IBM, à ses plateformes sécurisées et à son automatisation robuste alimentée par l’IA.