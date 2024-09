Pour les entreprises de voyage et de transport d'aujourd'hui, le défi est de taille. En plus de fournir une expérience utilisateur fluide, elles doivent également assurer une récupération des revenus à court terme, améliorer l'efficacité opérationnelle et parvenir à une certaine agilité commerciale ; tout cela en faisant face à des défis liés à la pénurie de personnel, l'augmentation des prix du carburant et l'avenir incertain des voyages d'affaires.



Pour réussir, les organisations ont besoin d'un partenaire qui allie des technologies de pointe et une grande expertise dans les secteurs du voyage et du transport. Pour stimuler la rentabilité et la croissance à long terme, ce partenariat doit intégrer les complexités de la technologie et les habitudes en constante évolution des clients. Les solutions métier d'IBM s'associent à des entreprises comme Apple, AWS et Amadeus (liens externes à ibm.com) pour aider les organisations du secteur du voyage et du transport à transformer leurs activités.