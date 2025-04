L’IA étroite, l’un des trois types d’IA basés sur les capacités, inclut deux catégories fonctionnelles :

1. IA réactive



Les machines réactives sont des systèmes d’IA sans mémoire conçus pour effectuer une tâche très spécifique. Comme elles ne se souviennent pas des sorties ou des décisions antérieures, elles ne se basent que sur les données disponibles à ce moment-là. L’IA réactive repose sur les mathématiques statistiques et peut analyser de grandes quantités de données pour produire un résultat apparemment intelligent.

Exemples d’IA réactive



IBM Deep Blue : l’IA du supercalculateur d’IBM spécialisé dans le jeu d’échecs a battu le grand maître Garry Kasparov à la fin des années 1990 en analysant les pièces du plateau et en prédisant les résultats probables de chaque déplacement.

Le moteur de recommandation de Netflix : les recommandations de visionnage de Netflix sont alimentées par des modèles qui traitent les jeux de données collectés à partir de l’historique de visionnage pour proposer aux clients le contenu qu’ils sont les plus susceptibles d’apprécier.

2. IA à mémoire limitée



Contrairement à l’IA réactive, cette forme d’IA peut se souvenir d’événements et de résultats passés et surveiller des objets ou des situations spécifiques au fil du temps. L’IA à mémoire limitée peut utiliser les données actuelles et passées pour décider de la ligne de conduite la plus susceptible de générer le résultat souhaité.

Cependant, si l’IA à mémoire limitée peut utiliser des données antérieures pendant une durée définie, elle ne peut pas les conserver dans une bibliothèque d’expériences passées pour les utiliser sur le long terme. Au fil de ses entraînements, l’IA à mémoire limitée peut améliorer ses performances.

Exemples d’IA à mémoire limitée



IA générative : les outils d’IA générative tels que ChatGPT, Bard et DeepAI s’appuient sur des capacités d’IA à mémoire limitée pour prédire le mot, l’expression ou l’élément visuel suivant dans le contenu qu’ils génèrent.

Assistants virtuels et chatbots : Siri, Alexa, Google Assistant, Cortana et IBM watsonx Assistant combinent le traitement automatique du langage naturel (NLP) et l’IA à mémoire limitée pour comprendre les questions et les demandes, prendre les mesures appropriées et composer des réponses.

Voitures autonomes : les véhicules autonomes s’appuient sur l’IA à mémoire limitée pour comprendre le monde qui les entoure en temps réel et prendre des décisions en conséquence : accélérer, freiner, effectuer un virage, etc.

3. IA à théorie de l’esprit



L’IA à théorie de l’esprit est une classe fonctionnelle de l’IA qui relève de l’IA générale. Bien qu’il s’agisse d’une forme d’IA non réalisée aujourd’hui, l’IA dotée d’une telle fonctionnalité comprendrait les pensées et les émotions d’autres entités. Cette compréhension pourrait affecter les interactions de l’IA avec son environnement. En théorie, cela permettrait à l’IA de simuler des relations humaines.

Étant donné que l’IA fondée sur la théorie de l’esprit pourrait déduire les motivations et les raisonnements des êtres humains, elle personnaliserait ses interactions avec eux en fonction de leurs besoins émotionnels et de leurs intentions uniques. L’IA à théorie de l’esprit serait également capable de comprendre et de contextualiser les œuvres d’art et les essais, ce que les outils d’IA générative actuels sont incapables de faire.

L’IA émotionnelle est une IA à théorie de l’esprit en cours de développement. Les chercheurs en IA espèrent qu’elle aura la capacité d’analyser les voix, les images et d’autres types de données pour reconnaître, simuler et surveiller les émotions humaines et y répondre de manière appropriée. À ce jour, l’IA émotionnelle n’est pas en mesure de comprendre les sentiments humains et d’y réagir.

4. IA consciente



Une IA consciente est une classe d’IA fonctionnelle destinée à des applications qui posséderaient des capacités de super IA. Tout comme l’IA à théorie de l’esprit, l’IA consciente est strictement théorique. Si elle était concrétisée, elle serait capable de comprendre ses propres conditions et caractéristiques internes, ainsi que les émotions et les pensées humaines. Elle aurait également ses propres émotions, besoins et croyances.

